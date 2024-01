La Mostra su Toulouse-Lautrec a Rovigo, Palazzo Roverella

La mostra in breve

Informazioni utili, date, orari e prezzi biglietti della mostra

Calendario delle aperture

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Marzo 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

sarà protagonista dal 23 febbraionelle splendide sale diin mostra per raccontare e celebrare uno dei maggiori interpreti dellae le accattivanti suggestioni di un mondo affascinante capace di entrare nell’immaginario comune per lasciare un segno indelebile.Ad attendere il grande pubblico l’irresistibiledelladi, per un viaggio nel passato in cuima anchecreano un percorso espositivo pronto a condurre il visitatore tra le atmosfere dell’epoca. La mostra è curata daE’ la Parigi degli artisti di Montmartre quella che qui incontreremo, i luoghi e i personaggi che la caratterizzano, le atmosfere accattivanti che raggiungono il visitatore grazie alla sapiente esposizione di: il Moulin Rouge e i teatri, per esempio, ma anche le prostitute, le notte parigine e gli spettacoli.L’esposizione è arricchita da numerosiper meglio descrivere l’ambiente artistico parigino in cui operava l’artista: “Parigi 1885-1900”; “”; “”;” e soprattutto una sezione inedita agli studi dedicata al movimento artistico francese “” (a cura di Johan Naldi), anticipatore di molte delle tecniche adottate dalle avanguardie del Novecento come il Dadaismo.Oltre ai saggi dei curatori il catalogo è arricchito dagli studi didi, disugli artisti spagnoli a Parigi tra Ottocento e Novecento e di– pronipote di Toulouse-Lautrec – sul rapporto tra Marcel Proust e l’artista.Henri de Toulouse-Lautrec: Parigi 1881-1901Palazzo Roverella, RovigoDal 23 febbraio al 30 giugno 2024dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, sabato e domenica 9 -20intero euro 14,00, ridotto 12 euro (6-18 anni ed over 65)Scopri le altre mostre d'arte in Veneto