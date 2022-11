La Mostra sul Futurismo a Padova, Palazzo Zabarella

La mostra

La mostra “”, ospitatanelle sale di Padova , è uno degli appuntamenti più interessanti dell'autunno-inverno in Veneto. Da oltre vent’anni questo palazzo storico nel centro della città ospita e promuove mostre d’arte di spessore internazionale.Oggi tocca a un’esposizione curata da Fabio Benzi, Francesco Leone e Fernando Mazzocca che propone un approccio nuovo alle, creando al contempo i presupposti per un punto di vista originale che invita alla scoperta di un movimento artistico ancora poco indagato. Certo, negli anni in Italia sono state molte le rassegne incentrate sul Futurismo, ma nessuna di queste ha mai puntato l’attenzione in termini critici ed esaustivi su ciò che ha dato origine al movimento, ovvero sui, ma anche sulle radici e sui temi che hanno portato alla nascita e successivamente alla diffusione, con una forte identità eppure con diverse anime, di questa corrente che ha caratterizzato l’arte occidentale nella prima metà del XX secolo.Il percorso espositivo accogliericonducibili a un arco cronologico ristretto, ovvero dal 1910 (anno di fondazione del movimento in ambito pittorico), fino al 1915, quando la pubblicazione del Manifesto della Ricostruzione Futurista dell’Universo e l’ingresso nella Prima Guerra Mondiale dell’Italia segnarono uno spartiacque nelle ricerche artistiche del movimento.Ci sono opere d’eccezione, alcune delle quali totalmente, che provengono da gallerie, musei e collezioni internazionali, che formano una base unica capace di definire il prestigio della mostra.Fra le numerose avanguardie del Novecento, il Futurismo è stata quella che per definizione si è posta con maggioree di rottura nei confronti del classico e della tradizione: del resto già nel nome si poneva come, mossa da un’innata fiducia nelle opportunità offerte dal domani e dalle sue inevitabili innovazioni in ogni campo.Fin dalla prima generazione i futuristi – i vari– volevano risvegliare l’arte figurativa per riportarla a una dimensione attuale, in rottura con un’arte che rifletteva temi ormai lontano dalla realtà, solitamente legati a soggetti religiosi e mitologici.Così il Futurismo divenne una chiave die, al tempo stesso, precursore di idee ed esperienze del Dadaismo, delle avanguardie russe e delle neo avanguardie del secondo Novecento. Stava compiendo una rivoluzione artistica dove l’opera d’arte diventava “totale”,per coinvolgere tutti i sensi attraverso il forte contrasto cromatico, la simultaneità e la compenetrazione.Cortesia foto:(Palazzo Zabarella)Futurismo. La nascita dell’avanguardia 1910-1915Palazzo Zabarella, via degli Zabarella n°14, Padova.dall'1 ottobre 2022 al 26 febbraio 2023.dal martedì alla domenica ore 9:30-19.La biglietteria chiude alle 18:15.chiuso il lunedì.Chiusura straordinaria il 25 dicembre.Aperture straordinarie: lunedì 31 ottobre, lunedì 26 dicembre, lunedì 2 gennaio.biglietto intero 15 €.- Ridotto 12 € (over 65, ragazzi dai 18 ai 25 anni, persone disabili o con invalidità, membri del FAI e del “Touring Club Italia” o titolari di “Padova Card”, docenti e personale dell’Università degli Studi di Padova e dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, dipendenti del Comune di Padova.- Ridotto speciale 10 € (ragazzi dai 6 ai 17 anni;, studenti dell’Università degli Studi di Padova e dell’Accademia di Belle Arti di Venezia).- Biglietto Famiglia: adulti 12 €, ragazzi 6 €.- Ingresso gratuito per bambini fino ai 5 anni (non in gruppo scolastico), accompagnatori di visitatori disabili; i giornalisti possono accedere previa richiesta di accredito via email all'ufficio stampa con indicazione della testata e del giorno previsto per la visita.- Biglietto aperto 17,50 € (permette di salta la fila ed entrare in qualsiasi giorno e orario di apertura della mostra).- Il bliglietto online consente di prenotare la visita in data e orario prestabiliti e non modificabili, nonché di evitare eventuali code alla biglietteria (diritto di prevendita 1,50 €). La prenotazione non è obbligatoria.- Sono disponibili anche soluzioni per gruppi e scuole.informazioni e prenotazioni tel. +39 049 8753100 (lun-ven ore 9-13 e 14-17:30).Email: prenotazioni@palazzozabarella.it Maggiori informazioni sul sito ufficiale di Palazzo Zabarella la sede espositiva si trova nel centro di Padova in una zona pedonale raggiungibile a piedi dalla stazione FS e da Prato della Valle in 15 minuti.Con i mezzi pubblici: linee urbane: 3, 12 e tram alla fermata Riviera dei Ponti Romani.In auto: in autostrada uscita Padova Est e da lì seguire per la Basilica di Sant’Antonio Padova Centro Park, Parcheggio Prato della Valle.