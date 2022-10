Il Presepe Vivente di Bolsena

Informazioni, date, orari e prezzi del presepe vivente

Calendario delle aperture

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Dopo due anni di assenza per la pandemia iltorna ad animare le festività natalizie. L’appuntamento è per tre date – rispettivamente il– nel quartiere medievale della cittadina, dove l’associazione "La Corte dei Miracoli" – con il patrocinio del Comune di Bolsena – organizza la manifestazione ormai giunta allaLa location è tra le più suggestive che si possano immaginare, tra i vicoli e le piazzette del quartiere medievale dominato dal, immersi in un paesaggio incantevole sulSiamo in provincia di Viterbo, in uno dei, dove il presepe vivente si sviluppa su un percorso di 700 metri nel quale circa 200 figuranti in costume riproduconoe antichi mestieri di oltre 2000 anni fa, al tempo della nascita di Gesù. Nel tragitto per raggiungere lasi possono ammirare le cantine che, per l’occasione, vengono riaperte per accogliere le scenea. Non solo: durante la visita si possono gustare anchepreparati dagli stessi figuranti.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo suiPresepe Viventequartiere Castello, Bolsena (Viterbo).26 dicembre 2022, 1 e 6 gennaio 2023.alle ore 17:30.4 euro a persona, bambini sotto 1 metro di altezza, gratis.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del presepe.Bolsena si trova a 31 km da. In auto, provenendo da nord seguire l’A1 con uscita al casello die poi la Strada Umbro Casentinese, oppure per chi arriva da sud uscita al casello di Orte, superstrada per Viterbo, poi SS Cassia direzione Siena.