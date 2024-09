La Festa del Parco Urbano delle Cantine di Rapolla

Informazioni utili, date e prezzi della manifestazione

Nel borgo di, sul versante nord-orientale del massiccio del Vulture, in provincia di, la cultura e le tradizioni del territorio vengono raccontati anche attraverso il cibo. Nel– un sito costituito da caratteristichepresenti sul crinale tufaceo di fronte al centro storico, usate fin dall’antichità per la conservazione dei vini con lo scopo di contenere le escursioni termiche che ne potrebbero alterare le caratteristiche – si svolge una festa che celebra ilLa 20° edizione delè in calendario nel fine settimana del. La magia di uno deiin festa, lo scenario suggestivo delledi Fosso Tiglia e di via Monastero, illuminate dalla luce delle candele, ne fanno un appuntamento imperdibile per chi ama il folklore, i profumi e i sapori della tradizione.Al momento sono state ufficializzate le date, ma non è ancora stato presentato il programma della manifestazione. Aggiorneremo l'articolo non appena disponibile.Parco Urbano delle Cantine di RapollaRapolla (Potenza).12-13 ottobre 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.da Potenza (48 km) si raggiunge Rapolla percorrendo la SS658 in direzione nord.Dall’Autostrada dei Due Mari A16 (Napoli-Canosa) si esce a Candela e si prosegue sulla SS655 e SS658 in direzione sud.