La fiera Festinval a San Piero in Bagno

Torna puntuale come ogni anno il(frazione di), nell’Alta Valle del Savio, quasi al confine con la Toscana. L’appuntamento è con la classicanelle strade del paese, dovesi uniscono per dare vita a un insieme colorato di sapori e profumi tradizionali.La XXVII edizione delè in programma nei weekend del, quando ritroviamo tutti gli ingredienti che nel tempo hanno reso la manifestazione così celebre da queste parti. A richiamare migliaia di visitatori c’è infatti un vasto paniere di– in vendita e in degustazione – e l’, senza tralasciare la musica e l’animazione nella piazza centrale del borgo in questo evento che segna l’inizio dell’autunno sugli Appennini.FestinvalSan Piero in Bagno, fraz. di Bagno di Romagna (Forlì-Cesena).16-17 e 23-24 settembre 2023.ingresso gratuito.sabato ore 16-24, domenica ore 9-20.Maggiori informazioni sono disponibili contattando Iat Bagno di Romagna (tel. 0543 911046), sito ufficiale pagina Facebook dedicata.da Forlì (58 km) si raggiunge San Piero in Bagno percorrendo la SP4 fino ae poi la SP26. In alternativa, da(48 km) si può percorrere la E45 fino all’uscita di San Piero in Bagno.Per chi arriva dalla Toscana o dall’Umbria, E45 fino a San Piero in Bagno.