La Sagra della Pitta Chjina a San Costantino Calabro

Torna anche quest'anno la(provincia di), organizzata dalla Pro Loco.Giunta alla 27° edizione, la sagra si svolgee richiama puntualmente visitatori propvenienti da tutta la regione. Alcune delle– in particolare lee della– distano appena una ventina di chilometri e sono tanti anche i turisti che si uniscono ai residenti per assaggiare e celebrare questa specialità tradizionale.La pitta chjina è un’antica pietanza tipica delladella Calabria. In passato, infatti, i braccianti agricoli e i pastori mangiavano pasti veloci e nutrienti durante la giornata lavorativa. All’epoca, era compito delle massaie preparare grandi pitte di pane ripiene di salsa di pomodoro, olive, peperoni arrosto e acciughe. Dopo la cottura nel forno a legna, queste potevano essere tagliate a spicchi e consumate comodamente anche durante una pausa dal duro lavoro.Il menù della sagra propone ovviamente pitta chjina, ma anche altre specialità calabresi come, tris di salumi, nduja, crostino, treccia di pane, verdure sott'olio, olive, dolce e tartufo di Pizzo Calabro, accompagnate da bibite, caffè e Amaro del Capo.Sagra della Pitta ChjinaSan Costantino Calabro (Vibo Valentia).5 agosto 2023.ingresso gratuito, consumazioni a pagamento.apertura festa alle ore 20.Ore 21:30 musica etnica-calabro con ”Nd' Arranciamu”.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco e sulla pagina Facebook della sagra.San Costantino Calabro dista meno di 10 km da Vibo Valentia percorrendo la SS18 Tirrena Inferiore.