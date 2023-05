La Festa Medioevale a San Giorgio Morgeto

Informazioni utili per partecipare alla Festa Medioevale

, paese di quasi 3000 abitanti in provincia di, si svolge quest’anno la XV edizione della. Siamo nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, in uno dei, dove l’Associazione Nuovo Mondo Onlus organizza un appuntamento molto sentito che richiama sempre un folto pubblico e consente di rivivere la storia locale in un’ambientazione suggestiva ispirata al Medioevo.L'appuntamento con laè per il fine settimana del. Tra le strade del borgo all’ombra dell’antico, i figuranti accompagnano i visitatori in un viaggio frae un’atmosfera d’altri tempi, in un percorso che dalla piazza centrale del paese giunge proprio al castello, autentico testimone della storia locale. Fu infatti costruito nel IX-X secolo dai Bizantini – e successivamente ampliato dai Normanni – e ancora oggi si possono ammirare le vestigia del maschio, della cisterna, di parte delle mura e dei basamenti delle torri.Da tradizione la festa è inaugurata dal, nonché dalla rievocazione della consegna della Baronia di San Giorgio ad Antonio Caracciolo da parte della regina Giovanna d’Angiò. A fare da contorno ci sono spettacoli, combattimenti in costume d’epoca, saltimbanchi e artisti di strada provenienti da tutta Italia e l’immancabile, senza dimenticare gli stand gastronomici che propongono le specialità tipiche di questa zona.Festa MedioevaleSan Giorgio Morgeto (Reggio Calabria).12-13 agosto 2023.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.da Reggio Calabria (73 km) si viaggia fino a, da dove si prosegue sulla SP1 di Gioia Tauro e Locri. Successivamente si prende la Pedemontana della Piana di Gioia Tauro in direzione di San Giorgio Morgeto.In alternativa, da(5 km) si percorre la SP35.