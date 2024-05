La Sagra da Sujaca a Carìa

Informazioni utili per partecipare alla Sagra della Sujaca

Calendario delle aperture

Agosto 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna puntuale come ogni anno la, frazione di(provincia di). Si tratta di una delle feste più longeve del territorio, nata nel 1978 per celebrare proprio la, ovvero i fagioli nel dialetto locale, e ormai giunta allaLa sujaca è un’eccellenza gastronomica calabrese e dell’, dove si coltiva dall’inizio del Novecento. Oggi la sagra viene riproposta nel cuore dell’estate, precisamente il(è la data in cui Carìa celebra la festività del suo protettore, il Santissimo Salvatore). Nelè unae si preannuncia un grande successo di pubblico, con i turisti che arriveranno anche dalla vicinaLa festa è organizzata dall’Associazione Culturale Cheria, che anche quest’anno propone la sujaca preparata nelle diverse salse e cucinata tradizionalmente per tutto il pomeriggio dalle famiglie di Carìa in(“a pignata”), per poi essere servita durante la sagra con altri prodotti tipici della gastronomia locale comeTra gastronomia e folklore calabrese, la manifestazione si anima con le tradizioni della cultura calabrese – come il(Mata e Grifone) e il caratteristico spettacolo pirotecnico del– oltre all’immancabile musica dal vivo.Sagra della SujacaPiazza Mazzitelli, Carìa (fraz. di Drapia, Vibo Valentia).6 agosto 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della sagra.Carìa dista 21 km da Vibo Valentia, da dove si può raggiungere percorrendo la SS18 Tirrena Inferiore e SP17.Da(6 km) si raggiunge Carìa percorrendo la SP17.