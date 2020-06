Le spiagge più belle di Capo Vaticano

Spiaggia di Grotticelle, Capo Vaticano

La costa diè un’area davvero ricca e variegata della: montuosa, pianeggiante a tratti, granitica in altri, qui si trovano numerose località balneari riconosciute per la loro bellezza,e tantissime tradizioni e feste folcloristiche che la animano, durante tutto l’anno.Siamo in provincia di, in una terra ricca di storia, con innumerevolia protezione della costa, gastronomia eccellente, location cinematografiche e mare da sogno,del mare di Calabria da scoprire.Tante sono le spiagge: libere e non, facilmente raggiungibili o più nascoste, tranquille o molto frequentate. Per scegliere la più adatta i propri gusti proponiamo di seguito una guida delleComposta da tre lidi contigui, l’uno il proseguimento dell’altro, i turisti qui troveranno sabbia finissima e bianca, mare dall’intenso colore turchese e alcuni scogli, qua e là, attorno ai quali nuotano pesci variopinti da ammirare con maschera e boccaglio.Molto affollata durante la stagione estiva, sia dai locali che dai visitatori, la spiaggia di Grotticelle è in parte libera e in parte attrezzata. Dotata anche di tutti i servizi più richiesti, dai bar ai ristoranti al noleggio di attrezzature acquatiche, vicino alla spiaggia si trova anche un grande parcheggio a pagamento.: nei suoi pressi ci sono diverse calette nascoste raggiungibili anche via terra, percorrendo sentieri che passato attraverso la vegetazione che circonda la spiaggia.: da Capo Vaticano, precedere in direzione Contrada Marina per circa 500 metri, quindi svoltare a destra alle indicazioni per Località Grotticelle. Parcheggiare l’auto e proseguire a piedi.Posta subito dopo quella di Riaci, questa spiaggia viene chiamata così perché, un tempo, alle sue spalle fiorivano rigogliosi giardini.Con la sua sabbia bianca e fine, il mare trasparente e pulitissimo e una imponente costruzione, la Torre Gisotta, che la domina dall’alto, la rena di Giardinello è particolarmente amata dai locali. I fondali, ricchi di scogli, sono abitati da tante varietà ittiche e frutti di mare. Interamente libera, prima di recarvisi è bene portare con sé l’occorrente per una giornata al mare.: è un luogo quasi mistico, ricco di fascino.Una splendida baia in cui si susseguono piccole e affascinanti calette di sabbia bianchissima (alcune accessibili solo dal mare), sovrastate da svettanti pareti rocciose e una fitta vegetazione mediterranea.La spiaggia di Porticello gode di una vista privilegiata sulla Costa Viola e sullo Stretto die, nei suoi pressi, si trova un antico mulino (nel quale si può scegliere di soggiornare). I fondali, rocciosi e ricchi di colorati pesci, sono meta apprezzatissima per chi pratica immersioni e snorkeling, oltre che pesca subacquea. Tuttavia, si consigliano questi sport solo agli esperti, vista la presenza di forti correnti. Nei suoi pressi si trova un parcheggio comunale a pagamento e, sulla spiaggia, ci sono sia tratti liberi che attrezzati.: è meravigliosa e selvaggia.Parecchio difficile da raggiungere, questa spiaggia è così chiamata perché dall’alto sembra proprio un paio di occhiali.Per chi riesce ad arrivarci, la spiaggia Occhiali è il punto di partenza perfetto per gite alla volta della Grotta Azzurra. Con la sabbia di un bianco abbagliante, punteggiata qua e là da piccoli arbusti e candide rocce, il mare dinanzi alla rena è così trasparente e azzurro che sembra di trovarsi alla presenza di una enorme piscina naturale. Interamente libera, non vi si trova alcun tipo di servizio.: nonostante la bellezza è sempre scarsamente frequentata.: via mare, con motoscafi, pedalò o a bordo di gommoni, partendo dalle località vicine, oppure a piedi, partendo dal parcheggio conosciuto come “dei carabinieri”, posto nelle immediate vicinanze di Via Campo di Sotto aUna lunga e stretta striscia di sabbia bianchissima è il primo biglietto da visita che si presenta ai turisti.Circondata alle sue spalle da un’alta scogliera calcarea e, di fronte, da un gruppo di scogli che affiorano dal mare turchese, la spiaggia di Riaci è molto amata dai subacquei perché, nelle sue acque, si trova il relitto di una nave mercantile abitata da numerosissimi pesci di tutti i colori. Sia libera che attrezzata con stabilimenti balneari, vi si trovano anche punti ristoro e noleggi per sport d’acqua. Vicinissimo, infine, c’è anche un parcheggio a pagamento piuttosto capiente.: le grotte intorno alla spiaggia meritano di essere esplorate.: daprendere la strada provinciale 22 per circa 8 km, quindi svoltare a sinistra verso Contrada Riaci. Percorrerla per circa 1 km, quindi parcheggiare l’auto nelle aree di sosta.Sita nell’omonimo e caratteristico borgo di Torre Marino, questa spiaggia è una delle più selvagge e incontaminate della zona, con sabbia chiara e fine da un lato e ghiaia dall’altro.Dietro la rena, un’alta e imponente scogliera sta a protezione dei bagnanti che si tuffano belle acque turchesi, pure e cristalline. Sebbene sia per lo più libera, vi si trova però anche un piccolo lido, attrezzato e molto comodo per le famiglie che viaggiano con bambini. Nei suoi pressi, infine, si trovano anche alcuni posti auto, ma il parcheggio ampio vero e proprio è collocato in alto rispetto alla spiaggia.: i suoi fondali limpidi e popolati da pesci di tutti i colori fanno la gioia degli amanti dello snorkeling.: dal centro del piccolo borgo, lasciare l’auto nei parcheggi (sia liberi che a pagamento) e imboccare a piedi la ripida stradina che conduce verso la spiaggia.Incastonata tra due scogliere, questa spiaggia si trova nella baia omonima ed è composta prevalentemente di sabbia bianca.Le cale, calette e insenature che si susseguono nei suoi pressi fanno parte di quel tratto di mare anche chiamato Grotticelle (vedere sopra). Il mare, dai fondali bassi, è di un bel colore tra l’azzurro e il verde smeraldo, ricco di fauna e flora. Un tempo prettamente libera, oggi si presenta come un susseguirsi di stabilimenti balneari, ma anche di servizi come punti ristoro, bar e ristoranti tipici. Alcuni tratti, comunque, sono rimasti di libero accesso. Perfetta per tutti, anche per le famiglie con bambini piccoli, nei suoi pressi c’è un ampio parcheggio a pagamento.: è una delle più gettonate della Costa degli Dei.: da Ricadi seguire per Località Petto Bianco, per circa 2,1 chilometri. Quindi continuare su Via Fortino per 500 metri. Parcheggiare l’auto e proseguire a piedi.Dominata dall’alto da un’antica torre d’avvistamento, la spiaggia è prettamente rocciosa e punteggiata da scogli e il mare è limpido e pulitissimo.Inadatta ai bimbi piccoli e a chi non sa nuotare, sebbene alcuni tratti siano costituiti da sabbia finissima e bianca. Il lido, poi, è disseminato di villaggi turistici, hotel e strutture private. Non sono presenti, quindi, tratti liberi. Il mare, popolato da diverse specie di pesci, è molto apprezzato da chi pratica snorkeling e immersioni.: è pervasa dalla leggenda di Donna Canfora che, anziché seguire un turco che voleva portarla via con sé, decise di lasciarsi morire nelle acque del mare.Indicata per chi non può fare a meno di panorami mozzafiato, da questa spiaggia si possono ammirare nelle giornate limpide siache leCon fondali rocciosi praticamente subito profondi, un mare limpido e cristallino e una sabbia bianca, di tipo granitico, questo lido è adatto agli adulti o, comunque, a chi sa nuotare bene. In parte libera e in parte attrezzata, nei suoi pressi si trova un ampio e comodo parcheggio a pagamento.: è la spiaggia ideale per gli adulti, ottimi nuotatori.: da Ricadi, imboccare la strada provinciale 22 quindi, allo svincolo per Gordorello-Tono, prendere la strada provinciale per circa 2 km. Parcheggiare l’auto e proseguire a piedi.Una lingua di rena bianchissima, affacciata sul mare turchese, Praia I Focu si trova alla fine di Capo Vaticano.Le rocce intorno al lido, altissime e aspre, lo proteggono dai venti e lo sorvegliano così bene tanto da renderlo raggiungibile solo via mare. Grazie a questa protezione, l’acqua del mare e il micro-clima di Praia I Focu sono sempre ideali, miti e piacevoli. Con fondali riccamente popolati da flora e fauna, chi desidera praticare immersioni troverà qui una location ideale. Essendo raggiungibile solo via mare, su questa spiaggia non sono presenti servizi né punti ristoro.: vi si può fare il bagno tutto l’anno!Anche chiamata Passu du Gabbaturco, perché secondo una leggenda locale alcuni pescatori scampano ad un assalto di turchi proprio “gabbandoli” e nascondendosi nei pressi della spiaggia, questo lido è caratterizzato da una piccola striscia di sabbia bianca punteggiata da scogli e lambita da un mare turchese pulito e bellissimo.Completamente libera, vi si accede solo tramite un sentiero piuttosto impervio che parte dalla stazione ferroviaria di Santa Domenica. Tenendo conto dell’assenza totale di servizi, questa spiaggia non è consigliata alle famiglie con bambini.é: sarà amata da chi desidera avere solo mare, sole e sabbia intorno a sé.Tranquilla e appartata, questa piccola spiaggia è per lo più conosciuta e frequentata dai locali.Vi si possono affittare sdraio e ombrelloni, ma anche pedalò e canoe, oppure vi si può accedere senza dover pagare nulla, nel tratto libero. Il mare è pulito e cristallino e la sabbia ha un bel color panna, oltre a presentarsi fine e morbida. Secondo la leggenda, su questa spiaggia vi approdò addirittura Ercole in persona, con le sue navi. Purtroppo, a causa di fenomeni erosivi, la spiaggia di Formicoli si sta gradualmente riducendo sempre di più e, quindi, merita di essere visitata il prima possibile.: è un gioiello della Costa degli Dei.: da Ricadi imboccare la strada provinciale 22 per 6 km, quindi svoltare leggermente a sinistra su Strada Comunale Gagliope Ciaramiti. Dopo 350 m, svoltare a sinistra su Contrada Brace. Lasciare l’auto nel parcheggio libero o, se non si trova posto, nell’adiacente parcheggio a pagamento, e proseguire a piedi.Piccola caletta incontaminata, questa spiaggetta prende il nome da un gallo (Gaiuzzo) che cantava incessantemente ed era di proprietà di una famiglia che viveva nei suoi pressi.Arrivarci non è semplicissimo, ma nemmeno impossibile: basta armarsi di pazienza e mettere in conto di fare una bella passeggiata nel tratto compreso tra Formicoli e Santa Maria di Ricadi. Dalle dimensioni ridotte, la spiaggia è caratterizzata da sabbia e sassi. Alle sue spalle, la tipica scogliera imponente e selvaggia di questo tratto di costa calabrese, mentre di fronte si apre, a perdita d’occhio, un bellissimo mare dai mille toni dell’azzurro e del blu. A Casa du Gaiuzzo è interamente libera e, dunque, non adatta alle famiglie che viaggiano con bimbi piccoli.: i tramonti ammirabili da qui hanno un che di mistico.Subito dopo la spiaggia di Torre Marino sorge questa piccola rena, luogo di pace, bellezze naturali e un’innata poesia che invita al relax.La sabbia bianchissima e morbida è lambita da un mare incredibilmente pulito e dal tipico colore verde smeraldo. Lontano, nei giorni limpidi, si riesce a scorgere anche il profilo delle Isole Eolie. Viste le scarse dimensioni, questa spiaggia è totalmente non attrezzata e, quindi, non proprio adatta a chi viaggia con bimbi piccoli.: è un approdo solitario in cui entrare in perfetta comunione con la natura circostante.Al confine con Ricadi, ma già nel territorio di, si trova questa baia favolosa chiamata così perché, anticamente, vi si trovava una cava naturale nella quale venivano scolpite le ruote di pietra usate nei mulini, nei frantoi e nelle attività dei casali.Circondata da altissime falesie, il mare è un’immensa e azzurrissima tavola azzurra. Benché non si possa parlare propriamente di spiaggia, quanto di piccole calette che inframmezzano la roccia, gli approdi sono caratterizzati da sabbia finissima e bianca e il fondale è per lo più un mix di rena e scogli. Non sono presenti servizi di alcun tipo ma, nelle sue vicinanze, si trova un piccolo parcheggio in cui lasciare l’auto.: è un piccolo paradiso a cielo aperto.