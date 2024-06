La Festa della Tarantella Calabrese a Saracena

Programma

Nel weekend deltorna la, in provincia di. L’appuntamento con la IX edizione del festival è in Piazza XX Settembre e Piazza Santo Lio, dove l'associazione culturale "Á pìdə fèrmə - Musica tradizionale popolare" organizza questa manifestazione ormai diventata un punto di riferimento per gli amanti dellaAnche quest’anno nel centro storico del paese ritroviamo i suoni e i ritmi della, con stage di ballo e tamburello gratuiti,e artigianato, gonfiabili per bambini e ovviamente tanto divertimento fino a notte fonda.Saracena è un piccolo borgo di montagna all’interno del territorio del, dove la tradizione dellaè molto radicata. Da qualche anno si svolge questo evento che coinvolge il centro storico richiamando gente anche dalle località vicine grazie a un ricco programma di concerti, visite guidate e intrattenimento.Ore 17 Tour di Saracena e degustazione di Moscato a cura dell’associazione Santa Maria del Gamio.Ore 18:30 stage di ballo a cura di "Felici e contenti".Ore 19 Animazione per bambini a cura di "Pagliassi".Ore 19:30 Suoni itineranti.Ore 21 Grande raduno dei suonatori:À pídə fèrmə (Calabria), Tradizionando (Calabria), A Paranza r’o Lione (Campania), I Suoni del Sirino (Basilicata), Felici e Contenti (Calabria), Jazzabanna (Pglia).Ore 11:30 Tour di Saracena e degustazione di Moscato a cura dell’associazione Santa Maria del Gamio.Ore 18:30 Esibizione gruppi folk:Coro del Pollino (Morano Calabro), Zëmërat e Rea (Firmo, CS).Ore 19 Animazione per bambini a cura di "Pagliassi".Ore 19:30 Suoni itineranti: Tradizionando, A Paranza r’o Lione.Ore 21:30 Ciccio Nucera Band "La tarantella crea dipendenza".Tutti gli eventi si svolgono nell'area tra Piazza XX Settembre e Piazza Santo Lio.Tutti i giorni dalle 18 gruppi spontanei di suonatori e mercatini di prodotti tipici e artigianato.È presente un'area gonfiabili per bambini.Festa della Tarantella CalabreseSaracena (Cosenza).22-23 giugno 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del festival.da Cosenza (71 km) si percorre l’A2 fino all’uscita di Sibari, da dove si prosegue poi sulla SP174, SP271 e SP263 fino a Saracena.Da(12 km) si raggiunge Saracena percorrendo la SP263.