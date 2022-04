Borgo DiVino in Tour a Neive

Non solo vino: i migliori abbinamenti food di Borgo DiVino

Venerdì 20 Maggio dalle 18.00 alle 23.00

Sabato 21 Maggio dalle 12.00 alle 23.00

Domenica 22 Maggio dalle 12.00 alle 22.00

San Giorgio in Valpolicella (Veneto): 6,7 e 8 maggio 2022

Neive (Piemonte): 20, 21 e 22 maggio 2022

Città Sant’Angelo (Abruzzo): 3, 4 e 5 giugno 2022

Brisighella (Emilia-Romagna): 17, 18 e 19 giugno 2022

Cisternino (Puglia): 1, 2 e 3 luglio 2022

Borgo Santa Caterina, Bergamo (Lombardia): 8, 9 e 10 luglio 2022

Grottammare (Marche): 22, 23 e 24 luglio 2022

Vietri sul Mare, Albori (Campania): 2, 3 e 4 settembre 2022

Nemi (Lazio): 9, 10 e 11 settembre 2022

Spello (Umbria): 7, 8 e 9 ottobre 2022

Il fine settimana delfa tappa anelle Langhe Borgo DiVino in Tour 2022 , l’evento dedicato alle eccellenze del buon bere in collaborazione con I Borghi più belli d’Italia. Un intero weekend di degustazioni con centinaia di proposte da tutto il paese.Arriva a, nelle Langhe, la, rassegna enologica organizzata da Valica ed Ecce Italia e promossa dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città del Vino.Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio il borgo piemontese vi invita a celebrare la “stagione del buon bere” con il secondo di dieci appuntamenti di un tour itinerante in giro tra i borghi italiani più rappresentativi della produzione vinicola nazionale. Nella terra dei vini d’autore, tra Barbaresco, Barbera, Moscato e Dolcetto, i visitatori potranno degustare una selezione di vini provenienti dalle migliori cantine italiane. Oltre 100 etichette provenienti da più di 30 cantine presenti sul territorio delle Langhe e del Piemonte e altre provenienti dal territorio nazionale come Abruzzo, Marche, Campania, Lazio e Sicilia.Borgo DiVino è un evento aperto a tutti, non solo agli intenditori: appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio potranno scoprire le atmosfere del borgo di Neive lasciandosi conquistare da una selezione di vini da degustare grazie a un apposito, con incluso il kit degustazione ad un prezzo di 15 euro.I più interessati al mondo del vino potranno poi scoprire unche spiega con oltre 20 pannelli diversi aspetti come abbinamenti tra vino e cibo, il bicchiere da scegliere per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni.Durante l'evento Borgo DiVino, i visitatori potranno assaggiare le specialità del borgo dalle botteghe e dai ristoranti presenti sul territori. Tra le proposte una rassegna di piatti tradizionali delle Langhe come panini, taglieri di salumi e formaggi, tagliolini, focacce ma anche biscottini e grissini.– Per degustare i vini, è possibile acquistare il voucher (al costo di 15 euro) che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva. Il biglietto può essere acquistato in loco oppure online, direttamente su www.borgodivino.it – Borgo DiVino sarà ospitato nel pieno centro storico di Neive.– Neive dista 70 chilometri da Cuneo (SS231/A33) e circa 65 da Torino (A6/Strada regionale 29). Per chi arriva con i mezzi dal capoluogo piemontese, è possibile prendere il treno fino ad Asti, e da qui proseguire con autobus del trasporto pubblico locale in direzione Neive.Per maggiori informazioni su Borgo DiVino è possibile consultare il sito www.borgodivino.it/neive/