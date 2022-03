La Mostra su Giacoma Balla a Milano, Galleria Bottegantica

Cosa aspettarsi dalla mostra

Una prospettiva originale su uno deila Milano , accoglierà nei suoi spazi espositivi di via Manzoni 45, la mostra "", con cui la galleria intende celebrare, uno dei più importanti e originali esponenti dell’arte italiana del XX secolo. Una “preview” speciale con una selezione di opere dalla mostra la si potrà già avere aldal 31 marzo al 3 aprile dove la Galleria sarà presente nella sezione Decades allo stand A100.Sono trascorsi appena quattro anni dalla rassegna "", che era incentrata sull’esperienza futurista del pittore, e adesso, questa volta riferita a due periodi apparentemente lontani della sua produzione più nota, quellodi inizio Novecento e quellodegli anni Trenta e Quaranta con uno sguardo al mondo femminile.La mostra è curata dai ­­e ci mostrerà, accanto a due opere eseguite da unagli inizi del Novecento, un selezionato nucleo di dipinti del. Tale accostamento permette di creare un dialogo tra i differenti modi di interpretare, all’insegna della centralità dellaIn particolare ammireremo la "" (1898) e "" (1905) due opere che si inseriscono nella stagione dei ritratti di primo Novecento in cui le donne sono spesso protagoniste, raffigurate in interni o negli spazi aperti di Villa Borghese Roma . Nel primo quadro, Giacomo Balla ritrae, la donna che sposerà nel 1904, intenta a ricamare vicino alla finestra; la luce s’irradia nella stanza creando un delicato chiaroscuro, luce molto diversa da quella che caratterizza la, una luce bianca, quasi artificiale, che illumina frontalmente ogni elemento dello studio, attirando l’attenzione tanto sulla famiglia, la pittrice al cavalletto, il marito e le bambine dallo sguardo fisso, che sugli oggetti dell’atelier.Con unandremo poi adammirare il dipinto "Timidezza" (1932,) in cui la modella è proprio la figlia Luce che posa sul terrazzo coinvolgendo con lo sguardo lo spettatore. In "" (1940), i colori vivaci dei petali, investiti di luce, si rifrangono nello spazio circostante, riproponendo quel dialogo tra soggetto e ambiente che muove Balla nella sua percezione della realtà e nella ricerca del vero. Infine, l’universo femminile si allarga e coinvolge anche l’amica di famiglia, la giovane Giuliana Canuzzi, che posa per, realizzate tra il 1939 e il 1940. Prendendo ispirazione dalla fotografia artistica e di moda di quegli anni, Balla immerge la modella in un rosso caldo, energico e vitale, e la illumina di una luce calda e radente, proveniente dal basso, enfatizzando, simbolo del rinnovarsi delle stagioni e contemporaneamente diva del suo tempo.Accompagna la rassegna un catalogo di Bottegantica e Sagep edizioni, a cura di Elena Gigli.Balla al Femminile - tra intimismo e ricerca del vero: Galleria Bottegantica, Milano Milano, Via Manzoni 45: 1 - 30 aprile 2022da martedì al sabato 10-13; 15-19Ingresso libero(+39) 02 62695489 – (+39) 02 35953308

