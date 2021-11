La Mostra Videogames! a Trieste, Salone degli Incanti

Informazioni utili, date, orari e prezzo dei biglietti della mostra

Appassionati di videogiochi, gaming e tecnologia, ecco una mostra imperdibile per voi!Dalpresso ildiarrivauna grande mostra internazionale sul mondo deiGrazie ad, in collaborazione con il Comune di Trieste , scopriremo, partendo dai primi videogames un pò vintage, degli anni ’50, fino alle consolle elettroniche dei giorni nostri.Potremo ammiraretra giochi vari, cabinati e consolle, entrando anche in, con moltissime stazioni interattive per giocare con giochi datati e nostalgici ma anche quelli più moderni ed innovativi. Scopriremo gli aneddoti sui giochi più celebri e tutti gli esperimenti che hanno trasformato ilin uno dei maggioridi sempre.Saràe si dimostrerà un'occasione per: una storia di oltre mezzo secolo durante il quale sviluppo e innovazione hanno portato il gaming a diventare un importante settore dell’industria dell’intrattenimento e uno dei, trasformandolo in fenomeno di massa.Una ghiotta occasione per rivedere dei, ricordi di gioventù per molti, ma anche per scoprire la storia del design e dello sviluppo tecnologico degli ultimi 70 anni. Oltre alletroveremo, curiosità, approfondimenti,, e foto d’epoca che ci guideranno insieme alledei protagonisti dei giochi più apprezzati.è curata daed è stata promossa e organizzata dal, Assessorato alle politiche della cultura e del turismo e da, con il supporto diIn più potrete approfittare dicreata a favore dei viaggiatori, chiamata “”: tutti i turisti che prenoterannoriceverannoMaggiori informazioni sull'iniziativa nel sio di www.discover-trieste.it VIDEOGAMES!Salone degli Incanti, Trieste26 novembre 2021 · 20 febbaio 2022Tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 22.00(la biglietteria chiude un’ora prima)Intero € 15,00Ridotto € 12,00Informazioni e prenotazioni040-982831Scopri gli altri eventi in Friuli Venezia Giulia