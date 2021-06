La Mostra di Walter Niedermayr a Torino, Centro Italiano per la Fotografia

Cosa aspettarsi dalla mostra

Appassionati di fotografia segnatevi questa data:. Presso il, conosciuto più semplicemente come Camera Torino , aprirà al pubblico la mostraSi tratta di una(Nato a Bolzano, nel 1952) che, attraverso alcuni lavori realizzati negli ultimi dieci anni della sua carriera, approfondirà.. La mostra sarà visitabileCuratore della mostra sarà, che si avvalorerà della collaborazione di Claudio Composti e Giangavino PazzolaIl percorso espositivo indaga gli ultimi vent’anni di attività artistica di. Attraverso gli argomenti ricorrenti della sua ricerca, come ad esempio i paesaggi alpini, le architetture e il rapporto fra lo spazio pubblico e lo spazio privato, la mostra offre sempre due prospettive diverse, quella geografica, che rimane in stretta continuità con l’eredità della tradizione fotografica italiana, ma che si fonda con il sociale, un luogo dove archeologia ed architettura trovano un punto di sintesi.Troverete esposti alcuni lavori della serie(Paesaggi Alpini), dove la presenza dell’uomo nella raffigurazione del paesaggio è utilizzata come parametro di misurazione delle proporzioni dei panorami alpini, e nello stesso tempo come metro politico del suo intervento nella metamorfosi degli equilibri naturali. Questo concetto viene sottolineato in lavori come(Ritratti), dove i cannoni sparaneve ripresi durante la stagione estiva, e quindi inattivi – diventano strane presenze che popolano il paesaggio.In mostra trovate, spesso presentate nella formula dele caratterizzate da tonalità poco contrastate e neutre, la mostra ci svela una simultaneità di attività umane e non, che coesistono e trovano un equilibrio instabile in costate mutamento, come evidenzia la serie(Spazi Con/Sequenze).Sono esposti in mostra ancherealizzati a seguito di una committenza che ha permesso a Niedermayr di scattare, ad inizio anno, nel cantiere di Palazzo Turinetti a Torino che diventerà la quarta sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo.La mostra è completata da un catalogo edito da Silvana Editoriale.Nato a Bolzano nel 1952, il fotografo ha iniziato a ricercarelegià nel 1985. I suoi lavori sono stati esposti in prestigiosi enti e manifestazioni culturali tra le quali Fotografia Europea di Reggio Emilia (2018), Aut. Architektur und Tirol di Innsbruck (2017), Galéria Mesta Bratislavy di Bratislava (2015), Istituto Italiano di Cultura di Parigi (2012), Fondazione Fotografia di Modena (2011), Museion di Bolzano (2004), Württembergischer Kunstverein di Stoccarda (2003), Centre pour l’image contemporaine di Ginevra (2000), White Cube di Londra (1998), Vorarlberg Museum di Bregenz (1992) e altri numerosi spazi pubblici e privati.La, e commissionata dal Ministero della Cultura, è esposta a Palazzo Barberini a Roma . Tra il 2011 e il 2014presso la Libera Università di Bolzano Memoria e passione. Da Capa a Ghirri. Capolavori dalla Collezione BerteroCAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, Torino20 Febbraio - 10 Maggio 2020 (a causa della11-19; giovedì 11-21. Martedì chiuso. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusuraIngresso Intero € 10, Ingresso Ridotto € 6, (fino a 26 anni, oltre 70 anni), gratis minori di anni 12 sito ufficiale , Facebook/ @CameraTorino, Instagram/ @cameratorinoScopri le altre mostre ed eventi in Piemonte