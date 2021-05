La Mostra IllusiOcean a Milano

Informazioni utili, date e orari della mostra

Parte illa mostra, nata da un'iniziativa dell'al fine di sensibilizzare alla salvaguardia dei mari e degli oceani. Unche, facendo tappa in svariate città, fra cui appunto(fino al 31 gennaio 2022) e addirittura, si esprimerà per laNella preparazione e realizzazione di quest'ambizioso evento sono stati coinvolti benappartenenti a tre plessi scolastici: ile ildi Milano insieme all'di. L'obiettivo,a suffragio della, basate sulla primaria comprensione del metodo e sullo spirito votato al concetto di. Traduzione diretta: conservare e utilizzare in modo sostenibile oceani, mari e risorse marine.Paretiper scoprire i misteri delle creature che popolano i fondali marini, un labirinto da percorrere per imparare a riconoscere flora e fauna degli oceani, osservare la biodiversità del mare maldiviano all'interno di un virtuale sottomarino. IllusiOcean è questo e molto altro, il frutto di gruppi di ricerca studenteschi lasciati liberi di, sottoforma di prodotti resi parte integrante di una mostra appassionante e divertente.Unrenderà i visitatori partecipanti attivi di un viaggio lungo ambienti e illusioni volti a svelare aneddoti e curiosità sul mare. La mostra si struttura insu una superficie espositiva di: la prima, composta da 7 stanze, raccontatramite il potere delle illusioni ottiche; la seconda prevede l'installazione di(opera di esperti della fotografia subacquea come) immortalanti vere illusioni naturali, ad esempio il fenomeno delle cascate sottomarine alle Mauritius e il mimetismo ittico; la terza si focalizza sul, autori di modellini, giochi scientifici, disegni, audioguide e cartelloni illustrativi.I partner della mostra - accorsi all'appello della rettrice dell'Università Milano-Bicocca- hanno avuto un ruolo decisivo nel cristallizzare e dare corpo all'iniziativa elaborata e coordinata dal, docente di Ecologia dell'Ateneo.(rappresentata nella conferenza stampa di presentazione dall'a.d.) ha messo a disposizione uno dei suoi brand di punta,, così da rendere accessibile IllusiOcean ancheutilizzando il sito web ufficiale della rivista divulgativa. Quest'ultima (anche nella versione) promuove poi undi laboratori didattici digitali, webinar e contenuti speciali.D'importanza paritetica la collaborazione del(referente il suo direttore), autore del montaggio di una serie di film muti e sonori a tema marino, congiuntamente a modelli di animazione del cosiddetto “” inerenti il medesimo argomento.La mostra, patrocinata dalla, è a favore della promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'IllusiOcean - Dove scienza, mari e illusioni si incontranoMilano.dal 1° ottobre 2021 al 31 gennaio 2022.da definire.n.d.mostra a carattere scientifico-sociale.contattare l'Urp dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca al tel. 02/64486130 o alla casella mail urp@unimib.it Milano è raggiungibile in auto percorrendo l'A1 da Firenze Bologna , l'A7 da Genova e l'A4 Torino - Venezia ; comoda per l'arrivo in treno la stazione di Milano Centrale; in aereo Malpensa e Linate rappresentano gli scali di riferimento.Scopri i principali eventi della Lombardia