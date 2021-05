Da Trento al Monte Bondone: itinerario ad anello in bicicletta

Il percorso da Trento al Monte Bondone

Il nostro tour in sintesi

Trento è una città perfetta come punto di partenza per gli amanti del cicloturismo , visto che ci si può muovere praticamente in qualsiasi direzione per trovare percorsi interessanti adatti a ogni livello di difficoltà. Già in un altro articolo, ad esempio, abbiamo parlato di un giro abbastanza semplice che consiste in un itinerario ad anello in bici per il Lago di Lases , mentre qui vogliamo raccontarvi una recente pedalata che da Trento ci ha impegnato in un'eroica scalata al Monte Bondone.Questo è un percorso piuttosto faticoso, perché la salita ha unae considerevole (la media è dell'). Diciamo che chi lo intraprende o va in bici abitualmente o è un professionista. Però può capitare che lo faccia anche uno sportivo che vuole vincere una. In questo caso bisogna mettersi calmi e tranquilli, pedalare con i propri tempi (che possono essere lentissimi) e mettere in conto che in un paio di punti verrà voglia di tornare indietro. Può succedere di tornare sui propri passi per davvero (e non sarebbe assolutamente un problema), oppure di riprendere fiato,e qualche mandorla e poi riprendere la salita ed arrivare fino in cima. Quello che si può anticipare è che, percorribili in 3 ore e mezza se si è abbastanza allenati. Lada usare è certamente quella da corsa, ma va bene anche la mountain bike. Per quel che riguarda l'dipende dalla stagione; in ogni caso l'altitudine rende necessario qualcosa per coprirsi, perché in alto può far freddo anche in estate.Si parte da Trento città, cioè daVi aspettano circa 21 km di salita che vi porterranno a, quindi prima di iniziarla è meglio scaldare i muscoli delle gambe percorrendo un paio di km in piano.Si attraversa ile si passa attraverso, bel quartiere del capoluogo che si affaccia sulla sponda destra del fiume Adige e ai piedi del Doss Trento. Qui è ubicata l'antica. Ci si mantiene sulla strada principale, via Brescia, e dopo qualche centinaio di metri s'imbocca automaticamente la SS45bis, che è molto trafficata. Al primo incrocio si svolta a sinistra e si prende la SP85 che va verso il Monte Bondone Qui parte la cosiddetta, dal nome del ciclista lussemburghese che conquistò la maglia rosa al Giro d'Italia del 1956. L'8 giugno di quell'anno la tappa prevedeva la scalata del Bondone: Gaul vinse non solo contro i ciclisti avversari, ma anche contro lache costrinse diversi atleti a ritirarsi.D'ora in poi. Il primo paese al quale si giunge è, luogo raggiungibile da Trento anche con una(se si vuole risparmiare un po' di energia, è possibilee quindi evitare di fare i primi 360 m di dislivello circa). Poi si arriva ae la pendenza si fa più lieve. Attaversata la località di, a lato della strada si cominciano a vedere le piste da sci (il Bondone è una delle mete sciistiche del Trentino , molto frequentata dai cittadini del capoluogo).La località seguente è. Se siete arrivati fino a qui, è d'obbligo fare gli ultimi 200 metri circa di dislivello per arrivare al valico, in località. Qui, a 1650 m s.l.m. non dovete più preoccuparvi di nulla!, sia che vi siate portati qualcosa appresso o che vogliate recarvi in un rifugio, il consiglio è quello di rimanere in sella ancora per qualche minuto e raggiungere, lievemente in discesa, località, con la sua visuale aperta su prati, boschi e vette, tra cuiPer ilsi può percorrere una strada molto bella, che passa in mezzo a lunghi tratti di bosco. Si deve imboccare la SP25 in direzione Garniga. Dopo qualche centinaio di metri, sulla destra, si scorgono i vecchi edifici, purtroppo in stato di abbandono, delle. La strada non è molto larga e presenta alcune curve a gomito dove la visibilità è scarsa; inoltre bisogna. Ma questa discesa è davvero liberatoria.Mano a mano il bosco lascia spazio a prati e paesi, tra i quali Garniga Vecchia, Garniga Terme , fino ad arrivare a. Dopo questo abitato si attraversa un ponte che varca il torrente Arione, e poi una galleria.Arrivati a fondovalle si trova il paese di. Alla rotonda s'imbocca la SP90 in direzione Trento. Dopo un paio di km c'è un incrocio, si svolta a destra per prendere la SP21, così da raggiungere la. Lache costeggia il fiume Adige porta al capoluogo.Trento - Sardagna - Candriai - Vaneze - Norge - Vason - Viote - Garniga Terme - Covelo - Aldeno - Mattarello - Trento.57 km.circa 3 ore e mezza.dalla partenza a 200 metri s.l.m. si giunge a un'altitudine massima di 1650 metri s.l.m. Pendenza media 8%.Piedicastello - Doss Trento - Chiesa di Sant'Apollinare (Trento) - Sardagna - panorama e piste da sci sul Monte Bondone - Caserme Austroungariche - Garniga Terme - fiume Adige.