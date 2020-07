La Zipline di Sauris, la più lunga d'Europa

Prima della partenza

Il Volo dell’Aquila

Il Volo del Falco

Il Volo del Drago

Requisti per volare

Informazioni utili per il volo con la Zipline di Sauris

Dall’1 giugno al 31 agosto: un gruppo ogni ora, dalle 9 alle 19, tutti i giorni della settimana. Prima partenza alle ore 9, ultima partenza alle ore 19.

Maggio e settembre: un gruppo ogni ora, dalle 9 alle 18, solo venerdì, sabato e domenica. Prima partenza alle ore 9, ultima partenza alle ore 18.

Dall’1 ottobre al 30 aprile: un gruppo ogni ora, dalle 10 alle 17, solo venerdì, sabato e domenica. Prima partenza alle ore 10, ultima partenza alle ore 17.

È tutto pronto ormai per l’inaugurazione della Sauris , in provincia di Udine è finalmente il giorno in cui si comincia a fare sul serio tra i boschi del, dove ad attendere i visitatori c’è una scarica di adrenalina regalata da una serie di voli lunga, da affrontare sospesi a un cavo d’acciaio tra il verde della rigogliosa vegetazione delle montagne friulane e lo spettacolare panorama offerto dalLa zipline di Sauris si sviluppa infatti su– chiamati rispettivamente Volo dell’Aquila, Volo del Falco e Volo del Drago – intervallati da brevi passeggiate nel bosco per raggiungere il successivo tratto del percorso.Si arriva al punto di ritrovo circa 45 minuti prima dell’orario prenotato.(cantina del Birrificio Zahre) a Sauris di Sopra, uno dei borghi più belli del Friuli-Venezia Giulia . Una volta sistemate le formalità burocratiche e verificato che l’abbigliamento degli ospiti sia corretto (è consigliato avere vestiti comodi e scarpe sportive), la navetta accompagna il(chi è da solo, in coppia o con alcuni amici, sarà accorpato ad altri per formare un gruppo da otto) sul Monte Ruke, dove si trova l’area addestramento con una zipline di prova di 20 metri. Qui si indossa l’imbragatura e vengono fornite le istruzioni di sicurezza per godersi il volo.Dopo il briefing arriva il tanto atteso momento di volare, ricordando comunque che per tutta la durata dell’esperienza (circa un’ora) il gruppo è costantemente guidato dall’istruttore.È il tratto iniziale della Zipline di montagna che misura 570 metri e parte dal Monte Ruke per arrivare al primo atterraggio, da dove inizia una camminata nel bosco che conduce a un belvedere da cui si scorge il Lago di Sauris, considerato uno dei laghi più belli della regione Il Volo del Falco è il secondo segmento della zipline delle Dolomiti. Misura 590 metri e offre l’opportunità di toccare velocità impressionanti (fino a 100 km/h) tra le cime degli alberi prima di raggiungere un altro belvedere che domina, dall’alto, il lago.Eccoci arrivati al tratto più spettacolare della, quello che sorvola le acque turchesi del Lago di Sauris a una velocità che sfiora gli 80 km/h prima dell’arrivo in località La Maina, dove la navetta attende il gruppo per tornare in paese.Per volare sulla zipline, ma in generale è richiesto essere in buona salute. In particolare gli adulti possono partecipare se hanno un’altezza inferiore ai 200 cm, con unPer ic’è la possibilità di volare purché presentino una liberatoria di un genitore o tutore, il quale dovrà comunque essere presente come accompagnatore. Anche in questo caso il peso minimo richiesto è di 40 kg e quello massimo è di 120 kg.corsa singola 75 € a persona. Offerta lancio 67 € a persona.Sauris si trova a circa 87 km da Udine e 35 km da Tolmezzo In auto dall’uscita “Carnia” dell’autostrada A23 Udine-Tarvisio si prosegue sulla SS 52, prima in direzione Tolmezzo e poi Ampezzo. Dopo avere passato il centro di Ampezzo si seguono le indicazioni per Sauris.Da Sauris di Sotto si deve proseguire per Sauris di Sopra, dove la reception della zipline è ospitata nel Bier Khelder.In estate è possibile raggiungere Sauris anche dal Cadore e il Comelico, attraverso il passo di Casera Razzo.