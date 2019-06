La Festa del Prosciutto a Sauris

Informazioni utili, date e orari per visitare la festa

Sauris (o Zahre nel locale dialetto tedesco), nel cuore della Carnia, in provincia di Udine , laè un’occasione unica per degustare le tipicità locali di questa zona del Friuli-Venezia Giulia ; l’arco di ben due weekend,, in cui sperimentare un vero e proprio itinerario del gusto, con tanti puntisparsi negli angoli del borgo.I prodotti sono quelli della migliore tradizione locale, in primis prosciutto, ma anche formaggi, speck, birra artigianale, vini dei colli orientali, e ancora ricette tipiche come ile la. Gli stand sono aperti dalle 11 fino a mezzanotte, mentre la sera ci si diverte a ballare e a far bisboccia in attesa dello(tutti i sabati alle 22).Ogni giorno dalle 10 alle 19 apre i battenti il, ma si può optare anche per le per visite guidate al Prosciuttificio Wolf a Sauris di Sotto e al Birrificio Zahre a Sauris di Sopra.Durante la Festa del Prosciutto, le frazioni di Lateis e Sauris di Sopra, così come le località La Maina e Velt, sono collegate a Sauris di Sotto con un servizio bus navetta gratuito.

Nome: Festa del Prosciutto

Dove: Sauris/Zahre (Udine).

Date: 13-14-20-21 luglio 2019.

Orari: dalle 11 alle 24.

Biglietto: ingresso libero.

Tipologia: sagra gastronomica.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale, oppure contattando l'Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076.



Come arrivare: per arriva a Sauris si può prendere l’A23 fino a Tolmezzo e poi proseguire per Ampezzo sulla Ss52 e poi per Sauris di Sotto sulla SP73.

Dal Veneto l’A27 fino a Ponte Nelle Alpi, SS51 e SS51Bis fino a Calalzo di Cadore e Lozzo di Cadore, da qui ci si collega alla SS52 oppure si prosegue sulla SP619 e SP73.

Durante la manifestazione sono attive navette che collegano le frazioni di Sauris di Sopra, Lateis, la Maina e Velt a Sauris di Sotto.



