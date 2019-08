La Festa del Formaggio di Malga a Sauris

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Si parte ae si va avanticon le degustazioni al profumo di malga delladi. Siamo nelle terre del Friuli Venezia Giulia , in Carnia, tra vallate, pascoli e distese di erbe aromatiche che conferiscono ai prodotti caseari locali, una qualità e un sapore inconfondibile.Di certo avrete modo di sperimentarne la bontà perché durante tutta la manifestazione, in località Lateis, è previsto un, dalle 10 alle 19, con tipicità a chilometro zero, dal miele ai frutti di bosco, dalla ricotta affumicata o fresca al formaggio di malga; mentre dalle 12 si aprono le porte delloper la gioia di tutti i palati.La festa del formaggio è anche una buona occasione per imparare di più sulle tecniche di lavorazione dei prodotti di malga, condel, dalle 15), e su come gustarli al meglio con corsi sull’, ore 20.45).Moltissime anche le attività di intrattenimento come la“Van der Ouber hin ga Latais!”, di 10 chilometri (, dalle 8.30), lache premia il miglior dolce ai frutti di bosco, voli panoramici in, tanta musica e folclore.: Festa del formaggio di malga e dei frutti di bosco: Sauris/Zahre ( Udine : dal 15 al 18 agosto 2019: dalle 10 alle 23: ingresso libero: sagra gastronomica: suldel comune: seguire la A23 fino a Tolmezzo , poi SS52 per Ampezzo e provinciale 73Scopri tutti gli eventi del Friuli Venezia Giulia