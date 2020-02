A Montefosca, borgo autentico nel cuore delle Valli del Natisone, si celebra il carnevale con un rito arcaico che coinvolge proprio tutti, bambini e adulti, in una corsa festosa fatta per risvegliar la terra dal torpore dell’inverno.



Fin da quando se ne ha memoria, i Blumarji, giovani vestiti di bianco con fragorosi campanacci legati in vita e in testa un copricapo a forma albero colorato da fiori di cartapesta, erano i protagonisti di questo rito propiziatorio, tramandato da una generazione all’altra.



Ancora oggi, in questa frazione del comune di Pulfero, non si può parlare di carnevale senza pensare a queste maschere tipiche e così domenica 23 febbraio ci si ritrova puntuali al parcheggio Villaggio degli Orsi, nella frazione di Stupizza e si sale lungo il sentiero del CAI fino ad arrivare a Montefosca, si assiste alla vestizione dei Blumarji e alla famosa corsa, per poi rientrare a Stupizza. Meglio prenotare per tempo e munirsi di abbigliamento e scarpe da trekking, il percorso di circa 5/6 ore tra andata e ritorno si snoda su sentiero CAI e affronta un dislivello in salita di 506 metri. Per le 13 è previsto un ristoro preparato dai Blumarji, a base di gulash!



La manifestazione si effettua anche in caso di maltempo.



Le maschere tipiche dei Blumarji partecipano anche al Pust di San Pietro al Natisone

Informazioni utili, date e orari per visitare l'evento

Nome: I Blumarji e il carnevale di Montefosca

Dove: Montefosca, partenza da Villaggio degli Orsi, località Stupizza, Pulfero (Udine)

Quando: il 23 febbraio 2020

Orari: dalle 9 alle 16.30

Biglietto: quota associativa 7 euro, ristoro 5 euro

Tipologia: carnevale

Programma: sul sito ufficiale, prenotazioni segreteria@nediskedoline.it



Come arrivare: Pulfero si trova a una decina di chilometri a nord di Cividale del Friuli e si raggiunge seguendo la Statale 54.



Scopri tutti i carnevali del Friuli Venezia Giulia

Calendario delle aperture

