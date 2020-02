Il Carnevale nelle Valli del Natisone

Informazioni utili per partecipare al Carnevale

Iltorna quest’anno anel weekend delper due giorni nei quali la località in provincia di Udine si riempie di colori e tradizioni.Letipiche che partecipano al Pust v Benečiji, carnevale antico e misterioso di questo angolo delle, sono numerose: ci sono il gallo e la gallina di Mersino, i Pustje di Rodda – impertinenti e dai colori sgargianti – ma anche i celebri Blumarji, che secondo la tradizione correndo con i loro vestiti bianchi risvegliano la terra per la primavera.(o Blumari), in particolare, sono maschere caratteristiche del(comune di Pulfero, in Alta Val Natisone), il cui rituale prevede che ragazzi (maschi) giovani e non sposati, si preparino in un luogo isolato vestendo specifici abiti bianchi, con campanacci e alti cappelli, per poi percorrere di corsa un tragitto impegnativo tra Paceida e Montefosca per un numero di volte tante quante sono le maschere dei Blumari.In occasione delsi limiteranno però a sfilare assieme agli altri gruppi ospiti; tra questi ci saranno anche le maschere facciali in latta di Stregna, mentre da Montemaggiore arrivano te liepe, le belle, con i caratteristici cappelli fioriti, e le maschere in vimini di Clodig. Da fuori regione si segnala inoltre la presenza di ospiti da Matera e da Belluno , ma anche delle maschere abruzzesi di Castiglione Messer Marino.La festa è come sempre transfrontaliera; per questo, oltre ai gruppi provenienti da tutto il Friuli-Venezia Giulia e dal resto dell’Italia, partecipano anche associazioni di maschere e carnevali tradizionali della Slovenia Ilsi sviluppa nelle vie del paese e all’interno del tendone riscaldato situato nel Centro Studi, e prevede per illa serata danzante, il tradizionale concorso "Miglior maschera e gruppo" e la lotteria carnevalesca, mentre alla, fino al primo pomeriggio, sarà presente una zona mercato dedicata all’esposizione, vendita e degustazione di prodotti agroalimentari tradizionali delle Valli del Natisone.La sfilata inizia domenica pomeriggio alle ore 14.Carnevale nelle Valli del Natisone - Pust v BenečijiSan Pietro al Natisone (Udine).15-16 febbraio 2020Sabato 15 febbraioore 17 apertura festeggiamentiore 21 Lotteria Carnevalescaore 21-22:30 Concorso miglior maschera e miglior gruppoore 23:30 estrazioni lotteria e premiazioni miglior maschera e gruppi.Domenica 16 febbraioore 10-12 laboratorio di Carnevale per intrecciare i cappelli di Castiglion Marino e dei Blumarjiore 11 raduno dei gruppi mascheratiore 14 partenza della sfilata per le vie di S.Pietro al Natisone.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco e sulla pagina Facebook dell’Associazione I Biancinari.San Pietro al Natisone si trova 22 km a est di Udine, da dove si raggiunge percorrendo la SS54.Turismo FVG - Rosa Prisciandaro