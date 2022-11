I mercatini di Natale a San Pietro al Natisone

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Oltre 100 espositori provenienti dal Friuli-Venezia Giulia e dalla Slovenia sono attesi ainel fine settimana del, nell’ambito della 18° edizione della(“Stara dela za današnji Božič”). Come da tradizione a San Pietro al Natisone (provincia di Udine ), paesino situato tra i boschi e le montagne delle Prealpi Giulie, artisti, artigiani e agricoltori propongono ai visitatori il meglio della loro produzione in vista delle festività natalizie.All’interno di une accogliente (a ingresso gratuito), la mostra mercato offre davvero di tutto: idee regalo e pezzi unici realizzati a mano come sculture di legno, maglieria di lana lavorata ai ferri, cesti e creazioni artistiche, ma anche le specialità agroalimentari del posto come mele, miele, vino, formaggi, salumi e dolci tradizionali. Non mancano ovviamente icon le bevande calde, spuntini di prodotti locali e dolci tipici come laL’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Nediške Doline – Valli del Natisone APS in collaborazione con il Comune di San Pietro al Natisone.Mostra - Mercato “Gesti Antichi per un nuovo Natale”Palestra Comunale - Centro Studi, San Pietro al Natisone (Udine).3-4 dicembre 2022.ingresso gratuito.dalle ore 10 alle 19.Maggiori informazioni sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco.San Pietro al Natisone si trova 22 km a est di Udine, da dove si raggiunge percorrendo la SS54.