Il Carnevale di Bovolone

Teatrale, tradizionale e… molto antico. Ilva in scena da oltre 200 anni, retaggio temporale testimoniato dalla scoperta nel 1874 di un carro allegorico (ancora esistente) nell’area del parco di. È un evento attesissimo dagli abitanti dinonché dai turisti, molti dei quali scelgono proprio questo periodo per visitare la cittadina in provincia di, lasso di tempo tattico per prendere i proverbiali due piccioni con una fava.Quest'anno il, ma per i più piccoli è previsto anche un appuntamentocon il. Vediamo di cosa si tratta.Il Carnevale Bovolonese porta fra le strade e nelle piazze l’allegria scaldando l’atmosfera e spazzando la noia. La voglia di divertimento scorre nelle vene del Veneto e del suo spirito che affonda da sempre le radici nella religiosità popolare.Il Carnevale si scatena solitamente in un’unica giornata, il Martedì Grasso, ma per il 2024 segnatevi la data diche concluderà una preparazione che comincia già dal 7 gennaio: è l’occasione per consegnare al pubblico una coloratissimacon il loro strascico diaccompagnati da musica, balli, stelle filanti e coriandoli.Spazio inoltre allalasciata all’incedere sbarazzino dei personaggi in voga: Re Marangon, la Regina Scaiarola e il figlio Truciolo (rappresentativo della città); il Re e la Regina della Contrada Crosare (dove le risaie producono i prelibato Vialone Veronese); il Conte e la Contessa Cappello della Contrada San Pierin; il Dio Bacco della Contrada Casella (testimonial dell’inebriante bevanda servita dalle antiche osterie); il Signore e la Signora delle Rane della Contrada Caltrane-Canton (rane quali alimento appannaggio dei poveri in epoca non poi così lontana).Il corteo viene ogni anno aperto dalla Banda Cittadina e dalle Majorettes che introducono il, il “Papà del Gnoco”. Al termine della sfilata avviene la, mentre ovunque si diffondono i profumi avviluppanti della Fritola, dolce tipico di questo Carnevale servito insieme a bevande nella frittolata accostata alla gran gnoccolada.Carnevale Bovolonese e Cranevale dei BambiniBovolone (Verona).13 febbraio e 6 aprile 2024.Martedì 13 febbraio 2024Carnevale dei BambiniDalle ore 14:30 presso il Parco del Palazzo Vescovile.Sabato 6 aprile 2024Carnevale BovoloneseDalle ore 18 gnocchi per tutti.Ore 19 ritrovo carri e maschere.Ore 20 sfilata per le vie del paese dei carri allegorici e maschere ospiti del Re Marangon e la Regina Scaiarola, banda cittadina e majorettes.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco di Bovolone o al tel. 045 7103585, 324 8634381.da Verona, percorrere in auto l’Autostrada A4, uscire a Verona Sud in direzione SS 434 Verona-Legnago. Dopo San Giovanni Lupatoto uscire a Zevio-Oppeano e alla rotonda tenere la sinistra per prendere la direzione Bovolone 12-Salizzole-Cerea.In treno è attiva la linea Verona-Rovigo che passa dalla stazione di Bovolone. Linee autobus attive da Verona e da Legnago.L’aeroporto più vicino è il Verona-Villafranca “Valerio Catullo”.