Informazioni utili, date e orari per visitare la "Pariglie a Cavallo"

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La località difesteggia il Carnevale a modo suo affidando la magia della festa alle acrobazie delle “”. L’appuntamento è per le giornate del, momenti in cui i cavalieri vestiti unicamente con glistupiranno il pubblico con la loro abilità nel comporre prodezze di ogni genere.vedrà il ritorno o meno delleGli incidenti che hanno contraddistinto le edizioni precedenti, alcuni anche gravi, hanno fatto si che gli organizzatori abbiano deciso, nell'ultima edizione, dipreferendo i costumi tradizionali. La Pariglia è stupenda da vedere ma molto pericolosa da mettere in scena. Il carnevale di Bortigali offredistribuite sulle due giornate.a partire dalle ore 15, il palcoscenico di via Vittorio Emanuele III sarà calcatoche si sfideranno a suon di evoluzioni e acrobazie a cavallo.il testimone passerà aiOspiti speciali di entrambe le giornate saranno idella famosissimauna delle più antiche manifestazioni equestri celebrata in Sardegna, molto coreografica e suggestiva.Le origini della Sartiglia si legano agli antichidei quali ha ereditato le modalità. Obiettivo dei cavalieri è infatti quello di centrare il bersaglio appeso ad un nastro verde sfidando in questo modo la sorte.“Pariglie a cavallo"Via Vittorio Emanuele III, Bortigali (Nuoro)4-5 marzo 2023.dalle ore 15: evento gratuitoevento folkloristico di carnevale: atterrando all’ Aeroporto di “Oristano-Fenosu” è possibile raggiungere la località attraverso la rete di autobus o noleggiando auto private.Scopri tutti i Carnevali della Sardegna