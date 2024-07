Il Festival Jazz 'Musica sulle Bocche' in Sardegna

Informazioni utili per assistere al Jazz Festival

è un appuntamento sonoro e culturale che si svolge quest'anno in: un festival itinerante chepropone la grande musica internazionale in un contesto paesaggistico e monumentale di assoluta bellezza.L'International Jazz Festival è un progetto dell’Associazione concertistica Jana Project, ideato e diretto da Enzo Favata ed è anche un caleidoscopio di suggestioni ed emozioni suscitate dalla simbiosi che s'instaura fra location e performance artistiche.si inserisce tra i paesaggi di La Maddalena e le chiese romaniche di Martis, Tergu e Bulzi, passando per il Castello di Chiaramonti fino alla foce del Coghinas a Valledoria, senza tralasciare l’antico chiostro di Ploaghe fino all’incantevole Isola dell’Asinara, per arrivare alla rocca medievale di Castelsardo.Tra i nomi deglidel festival segnaliamo in particolare Mogol & Medit Voices (7 agosto, Valledoria), il concerto all'alba dei Tenores di Orosei Antoni Milia (18 agosto ore 6, Castelsardo), GIIPUJA Quartet (18 agosto, Castelsardo), Dainius Pulauskas Group (19 agosto, Castelsardo), Emiliano D’Auria Quartet (20 agosto, Castelsardo), Kalàscima (22 agosto, Isola Asinara), Matteo Manuso (23 agosto, Alghero), Déjà vu Quintet (24 agosto, Tergu), Banda Garibaldina di Monte Surdu (25 agosto, Bulzi) e molti altri. Ildegli appuntamenti si può consultare qui Musica sulle Bocche International Jazz Festivalvarie location nel nord della Sardegna.dal 4 al 25 agosto 2024.i concerti hanno prezzi diversi a seconda delle serate. I biglietti si possono comprare anche online su Ciaotickets. Infopoint: tel. (+39) 392 599 1666.festival musicale.maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Cortesia foto: Giulio Capobianco / musicasullebocche.it