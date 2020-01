La Mostra su Trisha Baga a Milano, Pirelli HangarBicocca

La mostra in Breve

attende il pubblicoper un’esperienza immersiva di grande impatto. La, capace diquanto coinvolgenti. Inserita nella programmazione milanese "" per il 2020, ecco che l'esposizione spazia dalla fantascienza al mondo delle popstar come Madonna, ma anche dalla leggenda all’impiego di tecnologia di ultima generazione. Pirelli HangarBicocca propone dunque un’iniziativa assolutamente sorprendente, in cui installazioni video e sculture in ceramica accolgono il visitatore per meravigliarlo e stupirlo, per raccontare una, attraverso linguaggi tra i più differenti e lontani tra loro, capaci proprio per questa suggestiva commistione di non lasciare indifferente il visitatore.La splendida e riuscitaprivilegia il canale visivo quanto quello sonoro e, tra impiego di tecnologia avanzata, da quellaall’utilizzo del dispositivo digitale, e interesse per mondo televisivo e cinematografico, oltre ai riferimenti provenienti da filmati amatoriali, riesce a regalareconducono Trisha Baga a realizzare un progetto capace di sottolineare e parlare di, per ungestito con sapienza e divertimento.È ilche interessa all’artista e il, in riferimento alla veloce e a volte spiazzante evoluzione tecnologica.Tra le chicche da non perdere “” oppure “”.Curata da, la mostra rappresenta ladi Trisha Baga e si sviluppa attraverso un percorso che prevedeTrisha Baga “the eye, the eye and the ear”Pirelli HangarBicocca, Milano 19 Febbraio - 19 Luglio 2020giovedì - domenica 10-22ingresso gratuito