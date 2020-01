Cosa aspettarsi dalla mostra

Informazioni utili, date, orari e prezzo biglietti della mostra

Calendario delle aperture

Marzo 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

: il progetto nato per iniziativa dell’, vede la direzione artistica die rappresenta un evento eccezionale, diffuso e ricco di testimonianze diE’ prevista a Mantova l’inaugurazione dello splendido progetto, che si snoda a partire da temi di estremo interesse e rilevanza, nelle date che vannoSplendidi luoghi ospiteranno le esposizioni, tra questi:, in date prestabilitePer la prima importante tappa di quella che si sta rivelando un'iniziativa preziosa e di grande interesse sono state invitate ad esprimersi autrici quali, per esempio,, molte altre parteciperanno a collettive e progetti individuali.Completeranno le suggestive esposizioni una serie diEventi che mirano a promuovere unquanto mai preziosi sui più significativia partire da una riflessione sulVisibilità e premi per l’impegno costante di donne artiste che grazie alla loro ricerca partecipano a testimoniare e raccontare realtà e temi di grande valore, per laBiennale della Fotografia FemminileMantovaInaugurazione 5-8 marzo 2020, mostre aperte 5-8 marzo, 13-15, 20-22 e 27-29 marzointero euro 15,00Scopri le più belle mostre d'arte in Lombardia