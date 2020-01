La Mosra su Banksy al museo PAN di Napoli

La mostra in breve

” è il progetto espositivo presentato adalche proponeuna mostrache neltrova un esponente di primordine, ma che annovera una grande quantità di artisti le cui sensibilità nascono nella strada e lì vivono e si esprimono.Si tratta di unache il mondo underground della street art è capace di far rivivere attraverso segno e colore, testimoniando quesiti, dubbi e tematiche non sempre di facile approfondimento.È grazie ad un’, senza dimenticare mai ilAttendono il grande pubblico circacertamente dell’artistaper la maggior parte, ma anche di autori come. Durante l’apertura della mostra, ideata e curata dae grazie al successo che questa ha riscosso fin da subito, l’organizzazione ha deciso diche continua ad incuriosire e attirare l’attenzione dei più.E’ stata aggiunta infatti una, la cui identità rimane nascosta, capaci di condurre il pubblico sempre più in profondità rispetto alla ricerca e al pensiero dell’artista.La mostra si arricchisce quindi di opere quali “” nella versione serigrafica del famoso graffito apparso nel 2003 su un muro di Gerusalemme , ma ancora “”, “” e “”, per esempio:, divenute linguaggio universale contro odio e violenza.Banksy e la (post) street artPAN Palazzo delle Arti Napoli 23 Dicembre 2019 - 16 Febbraio 2020: tutti giorni 9.30 - 19.30: intero euro 10,00Scopri tutte le mostre e gli eventi in programma in Campania