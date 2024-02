Il Mercatino dell'Antiquariato a Vegonno di Azzate

Informazioni, date e orari della Mostra dell’Usaa

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Uno dei mercatini in cui più ci si sente a proprio agio è lache si svolgead Azzate , in provincia di. Il motivo è semplice: questovanta una disponibilità di 200 piazzole, che si traducono in altrettanti, tutti privati. Le compravendite vengono intessute sul medesimo piano, in assenza dunque di professionisti, hobbisti, antiquari e ambulanti di mestiere.L’iniziativa ha preso corpo nel 1993 grazie a un’idea di Bruno Bonafé coadiuvato dalla Pro Loco di Azzate. A quell’anno risale la precisacon la quale oggi si controllano le dinamiche fondanti della Mostra dell’Üsaa.In questo appuntamento a cadenza mensile - molto diverso dagli altri mercatini dell'antiquariato della Lombardia - si ha l’occasione innanzitutto di fare una bella passeggiata, conoscere persone, instaurare nuovi rapporti e infine curiosare fra gliper trovare il pezzo originale, curioso o l’idea per un regalo.Tutta la merce proviene da garage, cantine e case degli espositori, che con questa modalità di vendita scelgono di dare nuova vita e un’ulteriore possibilità a ciò che ormai non usano più, ovvero suppellettili e soprammobili, giochi, vestiti rispolverati, vasi, mobili e tutto quanto afferisce l’che può ancora piacere e attirare l’attenzione di qualcuno.Mostra dell’Üsaavia Primo Maggio, via 2 Giugno, Azzate (Varese).ultima domenica del mese.28 gennaio;25 febbraio;31 marzo;28 aprile;26 maggio;30 giugno;28 luglio;25 agosto;29 settembre;27 ottobre;24 novembre;29 dicembre.dalle ore 8 alle 15, circa.ingresso gratuito.mercatino dell’usato.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale della Pro Loco Azzate , al tel. 338 9306239 (attivo dalle 17.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì che precede la Mostra dell'Usaa), e-mail: info@proazzate.org.per arrivare al paese basta percorrere l’autostrada A8 e uscire ad Azzate.Dalla stazione ferroviaria di Varese proseguire in autobus fino alla località.L’aeroporto di Milano Malpensa è quello di riferimento.