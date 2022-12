Il presepe vivente di Specchia

L'antica Betlemme prende vita fra le strade e i vicoli del borgo medievale di Specchia. Ogni anno, a Natale, nel giorno della nascita di Gesù, il paese salentino si presta come palcoscenico naturale alla rappresentazione del "Presepe vivente nel Borgo di Specchia".



Il 25-26-30 dicembre 2022 e poi ancora l'1 e 6 gennaio 2023 oltre 140 figuranti vestono gli abiti dei personaggi di allora ricreando le scene all'ombra delle antiche mura protette dalle specchia - termine usato per indicare i cumuli di pietre dai quali il paese ha preso il nome - le atmosfere originali dell'epoca. È una rappresentazione che documenta il percorso di vita di Gesù come se realmente si fosse svolto nel cuore del Salento.



Tutto intorno alla stalla della Natività si svolge la vita del paese, della Specchia trasformata in Betlemme, fra il suono e gli odori delle botteghe artigiane, che offrono a loro volta un interessante viaggio culturale alla scoperta delle radici e dei sapori del Salento.



La XIV edizione del Presepe Vivente, organizzata dall’Associazione Culturale Sportivo “E. Ravasco” in collaborazione con il Comune e la Parrocchia “Presentazione della Beata Vergine Maria”, è affiancata da un intenso programma di eventi che si svolgono nel corso delle stesse giornate.

Oltre alla visita al presepe, i visitatori possono percorrere via Diaz, camminando nel borgo medievale per raggiungere Piazza del Popolo addobbata dalle luminarie per riscaldarsi con la focaredda, il tradizionale falò di fascine, e vedere l'accampamento romano, i banchi didattici e la scena del Censimento a cura dell'Associazione "Legio II Augusta" di Lizzanello .

Informazioni, date e orari del presepe vivente

Calendario delle aperture

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Il Presepe Vivente nel Borgo Antico di SpecchiaSpecchia (Lecce).25-26-30 dicembre 2022, 1 e 6 gennaio 2023.dalle ore 17:30 alle 21.gratuito.rappresentazione della Natività.in caso di un'eventuale data annullata per maltempo, il presepe sarà aperto anche giovedì 5 gennaio 2023.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook ufficiale.l'aeroporto più vicino a Specchia quello di, che dista 85 km.Specchia si può raggiungere anche in treno, con partenze dalle principali città e in auto seguendo i tracciati della rete autrostradale.