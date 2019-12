I mercatini di Natale a Termoli

Mercatini di Natale a Termoli

Appuntamento per le festività con il Termoli , allestito per la prima volta in Piazza Vittorio Veneto, nel cuore della città molisana.Organizzato dall’Associazione AMIP, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Termoli e Assessorato alla Cultura e Turismo, si svolgerà infattiUn mercatino con le tradizionali casette natalizie che esporranno prodotti artigianali, presepi e idee regalo, ma ci saranno anche eventi di contorno come musica con gli zampognari e la street band dei Babbo Natale, animazioni, una pista di pattinaggio su ghiaccio e laper i più piccoli.Aspettando il NatalePiazza Vittorio Veneto, Termoli (Campobasso).dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.maggiori informazioni sulla pagina Facebook degli organizzatori.Termoli sorge sulla costa del Molise ed è raggiungibile percorrendo l’autostrada A14.La stazione di Termoli si trova lungo la linea Adriatica.