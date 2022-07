La Sagra del Pesce a Termoli

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Frittura di pesce a volontà, con quella doratura garanzia di fragranza e bontà, e un porto suggestivo che si apre davanti al borgo vecchio di. Questi gli ingredienti principali dellain programma il(il venerdì è pre sagra, mentre il sabato è ufficialmente la Sagra del Pesce), una manifestazione gastronomica che qui inè ormai da oltre sessant’anni un appuntamento imperdibile.Fin dalle prime ore del pomeriggio vengono disposte lunghissime tavolate nel piazzale del porto, vicino agli uffici della capitaneria, e verso sera si inizia a friggere quintali di pesce serviti in vaschette da consumare ai tavoli e in allegra compagnia. La frittura è composta dalle buonissime, daie dagli, da gustare magari sorseggiando un buon boccale dispillata a pinte dai tanti stand presenti alla sagra del pesce.Per l’occasione anche i pescatori di Termoli si cimentano in ricette a base di materie prime pescate proprio nei giorni della kermesse. La duratura del fritto è perfetta – garantita dalla qualità dell’olio rigorosamente molisano – anche se oggi, per rispettare le norme igieniche si va friggitrici elettriche; un tempo venivano riempite d’olio due padelle, dette sartagne, e il pesce veniva tolto dall’olio con un bastone di legno alle alla cui estremità c’era un cestello.La frittura prosegue tutta sera con un immancabile sottofondo musicale fino a quando il primo sparo da inizio a un suggestivo(ore 24). Godetevelo dalle antiche mura di via del Belvedere, magari con un cartoccio di frittura in mano.: La Sagra del Pesce: Piazzale del Porto, Termoli (Campobasso).: 26-27 agosto 2022.: maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune.ingresso gratuito.sagra gastronomica.: siamo sulla, a circa una settantina di chilometri da. Termoli è raggiungibile in auto con l’A1 da Roma (uscita S.Vittore) o da Napoli (uscita Caianello). Dall’A14 uscite Vasto Sud e Termoli. Dall’autostrada A16 uscita Benevento.