Il Palio di San Timoteo a Termoli

L’intento è quello di fare un salto nel tempo e tornare nel XIII secolo; proprio così qui asi festeggia il Santo Patrono, con, una manifestazione folcloristica che accende la primavera molisana.In programma, il Palio vede sfidarsi le associazioni locali come rappresentanti dei quattro rioni del borgo che sfilano per le vie del centro storico con una coda die vari; si compete nel, allae nelper aggiudicarsi la vittoria, conquistare l’onore di portare il Palio del Santo in processione e celebrare le reliquie di San Timoteo, prima trafugate e poi al centro di un viaggio di ritorno in patria avvolto nel mistero.Il primo fu, prefetto d’Egitto, che le rubò agli efesini nel 365, per portarle a Costantinopoli; qui se ne ha notizia fino al 1204 quando Costantinopoli venne occupata e i sepolcri profanati. Dopo il sacco di Costantinopoli le tracce dellesi perdono, molte le ipotesi storiche ma è Termoli che ne rivendica il possesso e le custodisce dal 1239, quando il vescovo Stefano le nascose nella cripta della Cattedrale.Il Palio di San Timoteo attira in Molise ogni anno moltissimi turisti proprio per il carattere folclorico della manifestazione, con tantiche affollano le strade del borgo.: Palio di San Timoteo: Borgo Antico di Termoli: dal 4 al 5 maggio 2019: non disponibili: ingresso libero: manifestazione folcloristica: la città si raggiunge in auto da Roma seguendo l’A1 con uscita San Vittore, o da Napoli con uscita Caianello. Dall’A14, uscite di Benevento Scopri tutti gli eventi del Molise