Il Carnevale di Termoli

Iltorna quest'anno con quattro giornate di divertimento in Piazza Vittorio Veneto.c'è infatti ilcon giochi gonfiabili e stand di dolciumi e leccornie allestiti dall’associazione Amip.(ore 18:30) spazio all’iniziativa “Sorridere Sempre Carnival Party” che vede impegnati i volontari dell’associazione “Sorridere Sempre” con performance di clown e maestri del sorriso. Nel pomeriggio (Borgo Vecchio, ore 15:30) c'è la caccia al tesoro di Mago Checco e Mago Peppe che, dopo aver radunato tutti i partecipanti nei pressi della Torretta Belvedere, daranno vita a “Tesoro del Borgo”.(ore 10:30) “Tutti in Piazza” con giochi, musica, balli in maschera all’insegna del divertimento. Il pomeriggio (ore 15:30) è il momento di un “Carnevale da S…Ballo” con performance, dance ed esibizioni delle scuole di ballo, con la presenza di Mago Checco e Mago Peppe.(ore 17) tocca a “Legno-Giochiamo con Mastro Tony”, un pomeriggio da trascorrere in compagnia dei mirabolanti giochi di legno realizzati per l’occasione da Mago Tony.Il gran finale è in programmacon “Il Gran Galà di Carnevale” a partire dalle ore 17. Musica, coriandoli, magia, clown per festeggiare in maschera.Il Villaggio di CarnevalePiazza Vittorio Veneto, Termoli (Campobasso).dal 18 al 21 febbraio 2023.ingresso gratuito.vedi sopra, nel testo. Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del Comune.