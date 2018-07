La Processione di San Basso a Termoli

La Processione a mare

Laavverrà ailin un unico e suggestivo evento molto sentito dalla popolazione locale. La storia delle origini di tale manifestazione si porta dietro un fascino intramontabile dal 1761, anno in cui fece notizia il ritrovamento del sarcofago con le, venuto alla luce durante il restauro della Cattedrale della cittadina. Il censo sacro era rimasto murato in una cripta sotterranea – la Grotticella di San Basso - per oltre 6 secoli, protetto dalle razzie saracene verificatesi già dal 1100. La riscoperta ha di fatto dato il là a una celebrazione ch’è oggi l’appuntamento con la A maiuscola del calendario termolese.Esiste inoltre la leggenda del ritrovamento del sarcofago in mare da parte di alcuni pescatori, cosicché si è deciso di proporre una coinvolgentedel simulacro del Santo: si parte dal Duomo, poi al molo la statua è imbarcata su un peschereccio estratto a sorte due settimane prima, riccamente addobbato e seguito da un corteo di imbarcazioni (tra le quali una ospitante la banda musicale incaricata di intonare inni religiosi e popolari) e motoscafi. Una volta in acqua si toccano i luoghi cardine di Termoli, il, lae ildeponendo in mare una corona di fiori; di ritorno al porto, la processione prosegue a terra, serpeggia fra le stradine del borgo di pescatori e indugia per tutta la notte (la statua è ospitata al).Tutto questo accade il 3, poi il giorno seguente la statua viene ricondotta nel grembo della Cattedrale e la notte viene illuminata da unodi scena in riva al mare in compagnia di tantissimi falò accesi.La Festa di San Basso conta due giorni di sacralità ma anche die uno strascico di eventi emozionanti echeggianti un po’ in tutto il Molise , ivi compresi i concerti e gli stand presenti al, di stanza nel Piazzale del Porto. Ospiti canori il 5 agosto, impegnati nel Valelapena Tour. Ildi questa edizione concede in breve solennità e folclore, devozione e spensieratezza, raccoglimento e libertà, il tutto in una due giorni di un’estate calda che non smette di stupire.Processione di San BassoTermoli (Campobasso)3 e 4 agosto 2018 processione; 5 agosto concerto finale3 agosto dalle ore 8.00 alle 23.30 ca., 4 agosto dalle ore 6.00 a tarda notte, 5 agosto dalle ore 21.30gratuitofesta religiosaconsultare la pagina Facebook dedicataDall’Autostrada A14 uscire a Termoli e continuare sulla SS 647 in direzione di Campobasso; comodo arrivare in treno direttamente alla stazione ferroviaria locale; dall’aeroporto di Napoli, distante 115 km dalla cittadina, raggiungere Piazza Umberto e salire sull’autobus diretto a Campobasso e da qui sfruttare i collegamenti extraurbani.Scopri tutti gli eventi del Molise