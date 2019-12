La Mostra su Inge Morath al Museo di Roma in Trastevere

La mostra in breve

Informazioni utili, date, orri e prezzo biglietti della mostra

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, la città di Roma presenta una retrospettiva esclusiva sulla ricerca della grande fotografaentrata a far parte del team di, la celebre agenzia fotografica.Sono gli spazi delad ospitare un momento tutto dedicato al lavoro di un’artista ricca di ideali e capace di uno. Si tratta di un momento certamente celebrativo, in cui vengono ripercorse le sinergie e le collaborazioni della fotografa con importanti figure che hanno sigillato alcuni preziosi passaggi evolutivi nella ricerca di Inge Morath, tra questi indubbiamenteIl periodo storico in cui si forma e lavora la Morath è quello del, con quegliche sono evidenti nella personalità e nel lavoro dell’artista e che ne. A testimonianza della stessa, la retrospettiva romana presenta circache raccontano i momenti salienti di un, raccontato dai reportage realizzati in tutto il mondo.La cultura vasta e profonda, gli infiniti interessi e l’, fanno di Inge Morath una, entrando nel vivo di ogni situazione prima ancora di raccontarla.La mostra si sviluppa in, oltre a svariati intriganti documenti originali, comprese alcune fotografie scattate alla Morath da Henri Cartier-Bresson, per une dalla conoscenza profonda. E’ infattiche rende il lavoro di questa grande fotografa unico e potente: cogliendo le, che si tratti di persone semplici o che si tratti di celebrità, la Morath riesce a raccontareInge Morath. La vita. La fotografiaMuseo di Roma in Trastevere30 Novembre 2019 - 19 Gennaio 2020da martedì a domenica ore 10.00 - 20.00biglietto integrato Museo + mostre Inge Morath e Taccuini romani: intero euro 9,50Scopri tutte le mostre d'arte nel Lazio