La Mostra su Gillo Dorfles a Trieste, Biblioteca Statale Stelio Crise

Cosa aspettarsi dalla mostra

Informazioni utili, date e orari per visitare la mostra

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

viene inaugurata la prima mostra dedicata ae precisamente presso la, fruibile per il grande pubblicoCurata da, la mostra è promossa dall’in collaborazione con lae con la. Partecipa inoltre all’iniziativa” è il titolo della mostra triestina che indubbiamente rappresenta unacapace di cogliere l’che ha caratterizzato la sua poliedrica produzione.Verranno esposte bendel grande maestro tratra cui alcuni inediti, come la serie degli animali fantastici, ma ancora il visitatore potrà incontrare, ilnato dalla fervida immaginazione di Dorfles e nel quale si riconosceva.Un momento importante della mostra viene dedicato al, ambito nel qualee ha realizzato significative creazioni, a partire dal mondo delper passare a quello dei, per esempio, ma ancora non ha trascurato ambiti di espressione come ie leA testimonianza di questo filone verranno esposti molti pezzi, tra questi un, oltre unper i vini.Moltissimi gli oggetti da scoprire che completano la mostra, per un, capace di sottolineare la poliedricità della ricerca artistica di Dorfles, oltre a, con i suoi primi testi.Completano la preziosa esposizione pannelli che ripropongono estratti dei suoi libri, relativi alle suggestioni del maestro riguardo alla sua concezione della pittura, oltre a video e momenti di approfondimento guidato.Il segno rivelatore di GilloBiblioteca Statale Stelio Crise, Trieste15 novembre · 14 dicembre 2019da lunedì a giovedì 9.00 - 18.30 / venerdì e sabato 9.00 - 13.30ingresso gratuito con registrazione all’entrataScopri le altre mostre d'arte in Friuli Venezia Giulia