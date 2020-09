La Mostra sull'Esercito di Terracotta a Milano, Fabbrica del Vapore

La mostra in breve

rivela nuovamente un esercito assolutamente fuori dall’ordinario:hanno invaso laper raccontare,, una storia di 2200 anni fa, che era stata interrotta a febbraio per il lockdown causa Covid-19.È l’, destinato a servire nell’aldilà il, che con le sue splendide statue è giunto per la prima volta a Milano, pronto a stupire il grande pubblico con la propriaCircondato da un’infinita serie diecco che la suggestiva esposizione è capace di raccontare una storia di raro fascino eafferente alla regione dellonellaColpiscono la fierezza e la possenza espresse dalle imponenti figure, affascinano gli oggetti ritrovati e riproposti attraverso un fine lavoro di ricostruzione, capace di protrarre nel tempo lae certamente rapisce il visitatore loLa mostra alla Fabbrica del Vapore, curata da, rappresenta un momento importante per la città meneghina che gioisce nel raccontare il meravigliosoe nel coinvolgere la cittadinanza in una storia millenaria grazie ad un evento che non può passare indifferente.I 170 soldati e le riproduzioni di oltre 300 oggetti oggetto di ritrovamento, vengono propostiL’esercito di Terracotta e il Primo Imperatore della CinaFabbrica del Vapore, Milano 12 settembre - 18 ottobre 2020da mercoledì a lunedì ore 10 – 20; giovedì ore 10 – 23;intero euro 14,50Scopri le altre mostre ed eventi in Lombardia