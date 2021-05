La Mostra sui Dinosauri a Napoli: Living Dinosaurs

La mostra in breve

Informazioni utili, date, orari e prezzo biglietti della mostra

Daluna serie dihanno invaso, per incontrare e conquistare il grande pubblico, che non potrà perdere questaDominatori indiscussi milioni di anni fa, ecco che i protagonisti attuali dell’immaginario comune di adulti e bambini attendonoi visitatori più curiosi. È infatti “” l’evento-mostra, giunto finalmente indopo aver fatto il giro del mondo, che sta catalizzando l’attenzione dei più negli spazi dellaper un’esperienza incredibile.È un viaggio emozionante e coinvolgente quello a cui è chiamato il visitatore, che attarverso suggestione e stupefacenti effetti racconta e approfondisce la, al di là di tempo e spazio.La mostra si pone l’obiettivo di analizzare nei, osservandone ein cui questi vivevano, attraverso uno splendido allestimento in cui, come ilAvventurandosi attraverso le suggestive riproduzioni curate in ogni particolare, sirealmente un, scoprendo i segreti di questi affascinanti esseri.Un, pensato e realizzato attraverso un, accompagna il visitatore grazie all’allestimento dilungo tutto lo svolgimento del percorso espositivo, rendendo sempre piùche hanno curato la mostra e la ricerca che l’ha preceduta.Ti piacciono i grandi rettili? Scopri dove vedere i dinosauri in Italia

Mostra: Living Dinosaurs

Dove: Mostra D' Oltremare - Laghetto di Fasilides, Napoli

Quando: 22 maggio – 31 agosto 2021

Orari: da lunedì a venerdì ore 10 – 19; sabato 10-21, domenica e festivi ore 10 - 20

Biglietti: da euro 10,50 - Acquista online il biglietto

Maggiori info: sito ufficiale

Come arrivare: siamo vicino allo Zoo di Napoli, in zona Fuorigrotta, Napoli Ovest. Viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli (NA)

Scopri tutte le mostre e gli eventi In Campania

Calendario delle aperture

Maggio 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.