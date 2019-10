La Fiera Nazionale del Tartufo a Milano

Informazioni utili, date e orari per visitare la Fiera

Anche a, nella splendida cornice di Piazza Città di Lombardia, arriva l’oro nero…il pregiato tartufo messo in mostra con la prima edizione della, in programmaBen quattro giornate tutte dedicate al prezioso tubero del sottobosco, che vedono la presenza di tanti produttori in arrivo da tutta Italia , tra cui l’, e molti altri. Un’occasione unica per il pubblico meneghino e non solo, di degustare i più svariati, dalla pasta ai salumi, e di acquistare questa eccellenza caratterizzata dal profumo e dal sapore inconfondibile, direttamente negli. Uno degli imperdibili appuntamenti a tema tartufo in Italia di questo autunno!Bianco o nero che sia, il tartufo è il protagonista di questa kermesse, da gustare a, ao anche come; il biglietto d’ingresso consente l’accesso alla fiera dalle 10.30 a mezzanotte, mentre per cene e degustazioni i prezzi vanno da 25 euro (cena completa dall’antipasto al dolce, con birra o un bicchiere di vino) a 12-15 euro (primo accompagnato da birra o vino).Il programma prevede anchee sul tartufo, dalla coltivazione all’estrazione, dal mantenimento alla cottura.La Fiera Nazionale del Tartufo è organizzata dain collaborazione con: Fiera Nazionale del Tartufo: Piazza Città di Lombardia, Milano: dal 17 al 20 ottobre 2019: dalle 10.30 a mezzanotte, giovedì fino alle 15: 5 euro, cena completa 25 euro, degustazione primo piatto da 12 a 15 euro: mostra mercato: sulla pagina facebook dell’evento: Piazza Città di Lombardia si trova a circa un chilometro dalla stazione Garibaldi (fermata metropolitana verde), l’altra fermata della metropolitana più vicina è Gioia (linea gialla).Scopri tutti gli eventi della Lombardia