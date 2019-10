Il Presepe Vivente a Canosa di Puglia

Informazioni utili, date e orari del Presepe Vivente

Ilè una tradizione che asi consolida anno dopo anno dal 1994, quando prese corpo la primissima edizione rivolta esclusivamente ai giovani. Sospeso dopo poco tempo, il Presepe è stato rilanciato nel 2004 arrivando oggi a coinvolgere un lungo stuolo di figuranti e un pubblico di ca. 15.000 persone.Laandrà in scenain, che per l’occasione diventerà ladi oltre 2.000 anni fa, tradotta indi ambientazioni calde e suggestive, un emozionante viaggio alle origini delIl “Presepe Vivente delle meraviglie” – come lo soprannominònel 2004 – conta attualmente oltrechiamati ad animaredislocate lungo unLa manifestazione che celebra il concitato periodo dell’è organizzato dalcon il patrocinio del, dellae dellaPresepe Viventezona Costantinopoli – Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani).dal 26 al 29 dicembre 2019 e dal 3 al 6 gennaio 2020.dalle ore 17.30 alle ore 20.30.contributo minimo € 2,00.presepe vivente.consultare il sito ufficiale chiamare il tel. 388/0986957 o inviare una e-mail all’indirizzo presepeviventecanosa@gmail.com , oppure consultare la pagina Facebook Canosa di Puglia si raggiunge comodamente tramite l’Autostrada A16 Napoli – Canosa e l’Autostrada A14 Bologna Taranto , imboccando la SP 231 Bari Cerignola o la SS 16 bis con uscita a Barletta Ovest, innesto SS 93 Barletta – Canosa – Lavello; la stazione si trova sulla linea ferroviaria Barletta – Canne – Canosa – Minervino – Spinazzola; l’aeroporto di Bari è quello di riferimento.Scopri i principali presepi viventi d’Italia