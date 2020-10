ShowRUM: a Roma il Festival del Rum

Numeri da capogiro per lo ShowRUM, Italian Rum Festival: 400 etichette provenienti da 50 paesi e 7000 litri di rum versati.

Dopo che l'edizione 2020 è stata annullata a cusa dell'emergenza sanitaria, il 21-22 febbraio 2021 Roma torna a ospitare la più grande rassegna dedicata al rum in Italia, un evento tutto nostrano, dedicato ai distillati di canna da zucchero, il rum e la cachaça.



Organizzata da Leonardo Pinto, direttore del festival, in collaborazione con Isla de Rum e SDI Group, la rassegna prevede un programma che non è ancora stato svelato, man che nelle scorse edizioni era molto ricco, con tanti momenti di degustazione, masterclass, approfondimenti, seminari e spazi dedicati al mondo dei cocktail.

Per facilitare il percorso di visita all’interno dell’area espositiva, ogni stand è contrassegnato da un simbolo che rende immediatamente comprensibile la tipologia di rum esposto: da quelli tradizionali all’agricòle style, cachaça e independent bottlers/special ageing. Le degustazioni sono guidate da master distiller, distributori, esperti del settore e brand ambassador.



Durante la kermesse si svolge anche la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica gara al mondo in cui i prodotti vengono classificati e giudicati per tipologia di alambicco, invecchiamento e per materia prima utilizzata, e anche l’unica in cui viene premiato un solo prodotto per categoria.

Per tutta la settimana, inoltre, alcuni locali di Roma saranno i protagonisti della ShowRUM Cocktail Week Bar, un percorso alla scoperta dei migliori drink pensati dai bartender della capitale per celebrare il rum che si conclude con la tappa finale al festival.

Informazioni utili, date e orari per visitare il festival

Calendario delle aperture

Febbraio 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

: ShowRUM, Italian Rum Festival: Lifestyle Hotel, via Giorgio Zoega 59, Roma.: 21-22 febbraio 2021.: (prezzi riferiti alla scorsa edizione)domenica ingresso 10 euro;lunedì per addetti ai lavori, pass gratuito, pass per accedere ai seminari 50 euro, in prevendita 25 euro.domenica dalle 14 alle 21;lunedì dalle 11 alle 19.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: la stazione ferroviaria Termini dista 10 km dall’hotel, per raggiungerlo potete prendere il bus H da piazza Biagio Pace.Il centro congressi è collegato al centro città (Piazza Venezia) dal tram n.8.