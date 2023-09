La Sagra della Castagna a Rasura

Informazioni, date e programma della Sagra della Castagna

Nellala tradizione fa eco ai primi scampoli d’autunno, celebrando i sapori della stagione e i suoi profumi attraverso l’attesa 38° edizione della, organizzata nel fine settimana del Rasura , un paesino affezionato a uno dei più versatili frutti del bosco che la natura possa offrire.Buona cucina, compagnia e divertimento i capisaldi portanti della manifestazione curata in ogni dettaglio dallaSi comincia ilcon la cena (ore 19:30) a base dipreparate con le castagne, quindi primi, secondi piatti, contorni e dolci, gli stessi serviti anche a pranzo ladalle 11:30. Ilcontempla un favoloso risotto con castagne, tagliatelle castagne e porcini, mac (minestra di riso, latte e castagne), polenta con costine e castagne al lavècc, dolci alle castagne, monte bianco e mundin.Naturalmente la castagna è l'assoluta protagonista, anche sottoforma diL’è assicurato dall'orchestra sia il sabato dopo cena che la domenica dopo il pranzo, e sempre la domenica mattina è officiata anche la messa (pre 10:30), preceduta alle ore 10 dall’apertura del, che per tutta la giornata propone in vendita tantissimi prodotti tipici locali. Fra le attività collaterali ricordiamo l'e le attività a cura dell'Ecomuseo.Ti piacciono le feste della castagna? Leggi anche il nostro articolo sulle principaliSagra della CastagnaRasura (Sondrio).7-8 ottobre 2023.ingresso gratuito.sagra paesana.Sabato 7 ottobreOre 19:30-21:30 cena con piatti a base di castagne.A seguire serata danzante con Jennifer Bonasia.Domenica 8 ottobreOre 10 mercatino del contadino.Ore 10:30 messa in parrocchia.Ore 11:30-14 pranzo in compagnia con piatti a base di castagne (servizio asporto ore 11:30-12:30).Ore 14:30 Orchestra Jennifer Bonasia.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco e sul sito ufficiale Contatti: Pro Loco Rasura Mellarolo tel. 0342 616073 – cell. 339 5816903, email prolocorasura@waltellina.it.dalla SS 38 dello Stelvio oltrepassare il Ponte sul Bitto, prendere la SP 405 all’entrata di Morbegno , da cui Rasura dista circa 9 km.In treno si arriva alla stazione di Morbegno e si prosegue in autobus fino al borgo.L’aeroporto di Milano Malpensa è quello di riferimento.