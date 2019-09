La Mostra 'Amore Passione e Sentimento' a Genova, Palazzo della Meridiana

La mostra in breve

Inaugurata a, la splendida mostra che attende il grande pubblico negli spazi diL’esposizione, curata dae organizzata dall’in collaborazione con, ripercorre ilattraverso le produzioni di grandi maestri quali, per esempio, con l’obiettivo di raccontare il ruolo prezioso di questa tematica nel mondo dell'arte e i diversi modi in cui è stata affrontata.Sonocirca le opere in esposizione, tra dipinti e disegni, capaci di testimoniare quanto il tema dell’amore sia stato prioritario nell’arte nel periodo che va gli, nelle sue diverse sfaccettature e attraverso i molteplici significati, dall’amore passionale a quello familiare, dall’amore genitoriale a quello legato all’amicizia.Tra gli autori spiccano, il Piccio,e ancora, ma molte altre sono le testimonianze nella pittura, oltre che nella letteratura qui ripercorse.Preziosi i, infatti, che si distinguono in questo periodo storico, osservati e, a creare un quadro intenso e quanto mai vario di un’epoca, quella del, in cui sogni e passioni hanno rappresentato valori imprescindibili.Amore Passione e Sentimento. Da Hayez a Cremona e PreviatiPalazzo della Meridiana, Genova13 Settembre 2019 - 6 gennaio 2020da martedì a venerdì 12 – 19; sabato, domenica e festivi 11 - 19intero euro 10,00Scopri tutte le altre mostre d'arte ed eventi in Liguria