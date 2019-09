Hobby Model Expo a Milano, Parco Esposizioni di Novegro

Informazioni utili, date e orari per visitare la Fiera

Calendario delle aperture

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Modellismo ferroviario, meccanico, militare, aereo e automobilistico, statico e dinamico: all’, in programma, c’è davvero di tutto. Come ogni anno, gli spazi del, alle porte di Milano , ospita uno dei più importanti appuntamenti fieristici dedicati al modellismo in Italia ; una vera mecca per gli appassionati, grandi o piccini che siano, che si ripete ormai da oltre quarant’anni.La star principale della manifestazione resta sicuramente il, con plastici in tutte le scale e un vero e proprio tracciato ferroviario permanente per modelli a “vapore vivo” nelle scale 5” e 7 ¼” – lo trovate solo qui all’Hobby Model Expo –, il tutto ricostruito con un’accuratezza storica e una tecnica perfetta; ma non mancano di certo anche gli altri settori del modellismo, dai miticiagli, dalleagli. Per le quattro ruote somno allestitisu cui far sfrecciare raffinate autominiature, e un’area dedicata all’editoria specializzata che permette ai visitatori di ripercorrere la storia dell’industria automobilistica italiana e del design.E per la gioia dei più piccoli si può fare unnegli spazi verdi del Parco Esposizioni oppure salire nella cabina dei leggendariveterani della Collezione, i bisonti senza servo sterzo che percorrevano in lungo e largo l’Italia, presenti al parco Novegro anche come modellini!L’Hobby Model Expo ha anche una sua edizione primaverile,, che si è svolta quest’anno dal 7 al 9 aprile 2019.: Hobby Model Expo: Parco Esposizioni Novegro, via Novegro, Segrate (Milano): dal 27 al 29 settembre 2019, spring edition dal 7 al 9 aprile 2019: dalle 9 alle 18.30: biglietti acquistati presso gli uffici del Parco dal 16 al 26 settembre (compreso): 10 euro. Biglietti acquistati online (+ prevendita): 10,50 euro intero, 18,50 euro abbonamento per due giorni (chiusura biglietteria on-line mercoledì 25 settembre).Biglietti acquistati presso il parco nei giorni di fiera: 12 euro uomo, 10 euro donna, ridotto 6 euro (militari, invalidi e disabili), gratuito fino ai 12 anni; abbonamento per due giorni, 18 euro.: fiera del modellismo: sul sito ufficiale della fiera: il Parco Esposizioni di Novegro si trova a circa 9 chilometri da Milano Scopri tutti gli eventi della Lombardia