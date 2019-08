Cordovado Medievale, la rievocazione storica e il Palio

Informazioni, programma, date e orari della festa medievale

Calendario delle aperture

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Si chiamala manifestazione cheincluderà una coinvolgente rievocazione storica e il combattuto, entrambi di scena nel centro storico della bella cittadina in Friuli Venezia Giulia . D’altronde, ogni scorcio si presta a offrire lo sfondo ideale per un appassionante ritorno all’antico passato, celebrato in unada assaporare e vivere fra le evoluzioni degli sbandieratori, il battito convulso dei tamburini, giochi, cene medievali e tanto spettacolo per le strade di un borgo in fermento. Cordovado rievoca i fasti antichi, risvegliandosi in un tripudio di banchetti, dame imbellettate, fuochi notturni, danze e case ornate a festa. Sabato 31 apre la, contraddistinta dal suono dei musici, dall’operosità dellee dellein cui scorreranno fiumi di sidro in parallelo allo scoppiettio dei tizzoni e delle braci su cui cuoceranno bocconi di succulenta carne accompagnata dalla caratteristica zuppa del bifolco. Ifaranno vibrare il palco con un’elettrizzante. Sempre presso ilsi darà il via all’esibizione del, mentrecurerà una particolare performance disu corda molle. La giornata andrà a concludersi con il grandeordito daUna 24 ore cruciale quella di domenica, perché alle 10.00 di mattina si presenterà e benedirà il Palio dei Rioni per mezzo dellaofficiata presso il trecentesco. Poco dopo si alzerà il sipario sul, antico ritrovo di artigiani e mestieranti all’opera nel corso di dimostrazioni e laboratori, e poi riflettori sull’, sull’(allestito dalla), ile ilove si esporranno falchi e levrieri.Alle 16.00 sarà di scena la tanto attesa Sfilata storica con un corteo formato dain costume dell’epoca, preludio alla disputa del palio cittadino in cui i rappresentanti dei rioni si sfideranno in prove di velocità, forza e abilità.Cordovado MedievaleParco di Palazzo Cecchini e centro storico - Cordovado ( Pordenone ).31 agosto e 1° settembre 2019.sabato dalle ore 18.00 a tarda sera, domenica dalle ore 10.00 a tarda sera.ingresso libero.rievocazione storica.consultabile sul sito ufficiale consultare la pagina Facebook della Pro Loco di Cordovado.Il casello di Portogruaro si trova ubicato sull’Autostrada A4 e sull’Autostrada A28, da cui bisogna procedere immettendosi sulla SS463; la stazione di Cordovado è posta sulla linea ferroviaria Portogruaro – Casarsa; l’aeroporto “Ronchi dei Legionari” di Trieste è quello di riferimento.Scopri i principali eventi del Friuli Venezia Giulia