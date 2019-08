Fattorie didattiche a Milano, dove andare con i bambini

Cascina Martesana, Milano

L’Anello di Re Salomone, Milano

Cascina Guzzafame, Gaggiano (MI)

Cascina Santa Brera, San Giuliano Milanese (MI)

La LatteriAgricola, Lainate (MI)

Esplorare la natura, conoscere e capire gli animali, imparare a fare il pane o la pasta: visitare una fattoria didattica è un'emozione che coinvolge grandi e piccoli, indistintamente. Un momento per, fuori dal caos e dai rumori della città, ritagliando dello spazio per sé e per i propri bambini. Avevamo già visto le migliori fattorie didattiche della Lombardia Ma anche molte cascine edhanno inserito, tra le proposte che mettono a disposizione degli ospiti, anche mini-corsi e laboratori didattici che consentono di aprire nuovi orizzonti su attività antiche, eppure modernissime. Con un occhio di riguardo alla preservazione ambientale e alla riscoperta diQui allora una guida alleSpazio nato dal recupero di un immobile immerso nel meraviglioso, la cascina è oggi un luogo di incontro unico, soprattutto se si pensa che si trova proprio in città. Qui trovano spazio numerosi progetti, tra cui mostre, musica, rappresentazioni teatrali. E gli immancabili laboratori didattici, ovviamente, pensati non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. Tra gli appuntamenti più apprezzati, l’incontro dedicato all’con focus sullae ile il laboratorio che insegna comee come trasformarli dando loro una nuova destinazione d’uso.: qui è possibile praticare, assistere anell’orto, seguire: la Cascina Martesana è aperta da metà aprile a metà ottobre. Per partecipare alle attività didattiche è necessario acquistare la tessera soci (valida anche per tanti altri appuntamenti), che costa: Via Luigi Bertelli, 44 Milano. Tel. 389 5820695, mail: eventi@cascinamartesana.com Centro di educazione al rispetto dell’ambiente e degli animali, primo ad essere riconosciuto tale in Italia, l’è anche un centro che si occupa dellache, anziché essere soppressi, qui trovano una seconda possibilità e una nuova vita. Tramite corsi e appuntamenti, in questa fattoria didattica i giovani e meno giovani riscoprono il piacere del, oltre che imparare le regole basilari per convivere, al meglio, con l’ambiente circostante. Moltissime le attività organizzate, particolarmente amate dai bambini perché permette loro di imparare, giocando e sporcandosi le mani. Tra quelle più apprezzate si ricordano i, che insegna ai bimbi a creare calchi utilizzando foglie, fagiolini, fiori, la., ovvero la, tramite la quale i bimbi scoprono come superare le difficoltà di interagire con altri bimbi meno fortunati, e poi ancorae tanto altro.: qui c’è la possibilità di piantare un albero sul quale verrà applicata una targhetta che riporta il pensiero del bimbo o della bimba che l’hanno piantato.: chiuso il lunedì, aperto negli altri giorni della settimana, le attività didattiche dell’Anello di Re Salomone costano a partire da: Via Lucio Cornelio Silla, 100/9, Milano. Tel. 338 5415763, mail: info@lanellodiresalomone.net Altra chicca alle porte di Milano, laè inserita all’interno di una romantica (e tipica) corte lombarda del XVIII secolo ed è sia azienda agricola che agriturismo. Le attività didattiche proposte, pensate per bimbi di tutte le età, basano l’esperienza sui 5 sensi. Mix di gioco e insegnamento, tra i laboratori più apprezzati ci sono quelli in cui, sporcandosi le mani, i bimbi imparano a fare il. Immancabile, poi, è laagricola, che permette di fare esperienza diretta della vita dell’agricoltore, comprendendo anche nel migliore dei modi l’importanza di rispettare l’ambiente. Le attività in programma comprendono, tutte, il pranzo in agriturismo o un picnic nella natura. Costo a bambino:: tanti i laboratori insoliti organizzati con maestria, tutti imperdibili.: la Cascina Guzzafame è aperta tutto l’anno, ma le attività didattiche vanno preventivamente prenotate, contattando la mail didattica@cascinaguzzafame.it : Località Cascina Guzzafame, 20083 Gaggiano (MI). Tel. 345 0592882 (Federica Di Bartolo, responsabile della didattica). www.cascinaguzzafame.it Antico casolare ristrutturato seguendo i principi della, laè specializzata in, vendita diretta di uova, salumi, conserve, frutta e verdura. Qui vengono anche allevati api, bovini, asini, polli, maiali. Presso la cascina, poi, vengono proposte numerose attività didattiche, suddivise in base all’età dei partecipanti. Daialle attività con asini e cavalli, dagli appuntamenti di(come preparare pane, marmellate, conserve) alla costruzione di giocattoli con materiali di riciclo. I bimbi, insieme ai genitori, potranno scoprire nuovi mondi e imparare moltissime cose nuove e divertenti. Le attività, della durata da 1 ora e mezza a 3 ore, costano daa persona e devono essere prenotate prima.: è un luogo accogliente, dove sentirsi immediatamente a casa.: stanze o piccoli appartamenti, arredati con mobili trattati con impregnanti naturali a base di oli vegetali. Costo della camera, a notte con colazione, da: la Cascina Santa Brera è aperta tutto l’anno. Per prenotare le attività didattiche inviare una mail a sandra.cangemi@praticareilfuturo.it : Agriturismo Cascina Santa Brera c/o Az. Agr. biologica TERRA E ACQUA Via Cascina Santa Brera, 20098 San Giuliano Milanese (MI). Tel. 02 9838752. www.cascinasantabrera.it Fondata negli anni ’30 del 1900, questa fattoria a conduzione famigliare offre diverse possibilità di esperienze nella natura. Oltre a produrre internamente formaggi freschi e stagionati, allevare mucche e proporre saporiti piatti nel ristorante interno, qui si può anche partecipare ad interessanti attività didattiche. La più scelta e apprezzata è quella dellache permette ai piccoli di osservare il fattore che raccoglie il latte che, successivamente, viene trasformato in ottimi formaggi. I percorsi, infine, comprendono sempre la. I percorsi in fattoria costano a partire daa persona (bimbi sotto i due anni gratis).: ad ogni animale della fattoria, per meglio presentarlo ai bambini, è associata una simpatica filastrocca.: la LatteriAgricola è aperta tutto l’anno, ma le attività vanno prenotate in anticipo.: Via Rho, 90, 20020 Lainate (MI). Tel. 02 9373286, mail: reservation@l-agricola.com