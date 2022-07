Medievalis, la Festa Medievale di Pontremoli

Informazioni utili, programma, date e orari di Medievalis

È più di una, un evento che riapre ogni anno la finestra sul passato, sul Medioevo che ha fatto il proprio appassionante corso a Pontremoli : è, l’ensemble di “disfide, misteri, amori et paure alla Corte di Federico II”, che ci catapulta tutti all’Anno Domini 1226 per farci rivivere l’epoca dei cavalieri e delle feroci tenzoni.La, ancora una volta organizzata dalla Compagnia del Piagnaro, ha luogo presso ile il centro storico, quattro giorni di immersione nella storia ricordando la concessione del diploma dirilasciato dall’imperatore. Pontremoli torna alle sue origini epurandosi da qualunque forma di modernità. Bandite le automobili, vie e strade vengono ora calcate da viandanti, dame, mercanti e guerrieri, insomma tutti i personaggi in rappresentanza delle varie classi sociali, clero, nobiltà, soldati, cortigiani e semplici contadini.Duelli, giostre equestri, mostre di falconiere e tavolate ricche di succulente libagioni si consumano fra spettacoli di sbandieratori, danze e scene di vita medievale. Si giunge all’apoteosi con il, conteso dalle contradenel contesto della serratache rievoca l’erezione della Cortina da parte di, il quale nel 1322 tentò di ammansire Guelfi e Ghibellini impegnati in una lotta intestina senza quartiere.Medievalis è anche a misura di bambino, i più piccoli infatti sono chiamati a vivere quest’incredibile esperienza nelallestito all’interno dell’, uno spazio di gioco, laboratori didattici e creatività nel segno della storia e della fantasia.Tutti i giorni accampamenti, ilper la città.MedievalisCastello del Piagnaro e centro storico, Pontremoli (Massa Carrara).dal 18 al 21 agosto 2022.rievocazione storica.sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Compagnia del Piagnaro e-mail: compagniadelpiagnaro@libero.it Autostrada del Sole A1 verso La Spezia – Parma Ovest, proseguire sull’A15 e uscire a Pontremoli.La stazione locale si colloca sulla linea ferroviaria Parma – La Spezia.L’aeroporto di Pisa dista circa 100 km dal borgo.