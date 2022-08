La Mostra sui Macchiaioli a Trieste, Museo Revoltella

Cosa aspettarsi dalla mostra

di Trieste i ospita daluna splendida mostra suie propone una selezione preziosa di poco pià di, attraversando i momenti più significativi del movimento artistico che è stato in grado di portare unaFruibiledal grande pubblico, l’esposizione rientra nella programmazione curata dacon il supporto di Trieste Convention and Visitors Bureau e PromoTurismo FVG,, ed è organizzata da” è una mostra completa; non mancano i dipinti a interesse storico, né tantomeno quelli firmati dai protagonisti del gruppo dopo gli anni sessanta, quando la ricerca macchiaiola perde l’asprezza delle prime prove e acquisisce uno stile più disteso, aperto alla più pacata tendenza naturalista che andava diffondendosi in Europa.La mostra propone unadalla nascita all’evolversi e al concludersi dell’esperienza artistica dei Macchiaioli e del loro entourage,Tra gli autori delle oltre 80 opere riunite al Museo Revoltella emergono quelle di, ma ancorafino ae ilUna mostra questa indubbiamente da non perdere per il valore e la qualità delle opere esposte e per la capacità dirispetto ad un movimento che viene qui osservato e indagato in relazione al legame imprescindibile con la pittura moderna, nato nellaquando un gruppo di, decidendo di dipingere ilI MacchiaioliMuseo Revoltella, Trieste.dal 19 novembre 2022 al 10 aprile 2023dal lunedì alla domenica ore 9/19.Chiuso il martedì.non disponibili