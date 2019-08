La Mostra sui Macchiaioli a Lecco, Palazzo delle Paure

Cosa aspettarsi dalla mostra

ospita dalla splendida mostra suie propone una selezione preziosa di, attraversando i momenti più significativi del movimento artistico che è stato in grado di portare unaFruibiledal grande pubblico, l’esposizione rientra nella programmazione curata danell’ambito degli approfondimenti dedicati all’arte lombarda.” è completata e arricchita da una serie die iniziative collaterali che renderanno questa bellissima esperienza un momento di grande approfondimento per adulti e bambini, accolti e condotti nella comprensione di un pezzo della storia dell’arte di grande valore.Tra gli autori delle oltre 60 opere riunite a Palazzo delle Paure ecco emergere, ma ancorafino aUna mostra questa indubbiamente da non perdere per il valore e la qualità delle opere esposte e per la capacità dirispetto ad un movimento che viene qui osservato e indagato in relazione al legame imprescindibile con la pittura moderna, nato nellaquando un gruppo di, decidendo di dipingere ilI Macchiaioli. Storia di una rivoluzione d’artePalazzo delle Paure, Lecco 4 ottobre -19 gennaio 2020da martedì a venerdì: 09.30 – 19.00; sabato domenica e festivi: 10.00-19.00ntero euro 10,00Sito ufficiale: www.museilecco.org Scopri tutte le mostre d'arte in Lombardia